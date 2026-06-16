Funerali di Beatrice: Emanuela Aiello partecipa, il Comune si costituisce parte civile

Nel caso della morte della piccola Beatrice, la madre Emanuela Aiello, in carcere per maltrattamenti, parteciperà ai funerali nonostante l'accusa. Il Comune di Bordighera si è costituito parte civile per difendere la propria immagine dai presunti errori dei Servizi sociali. La nonna acquisita chiede verità e ricorda i segnali di allarme nella bambina.

Emanuela Aiello , attualmente in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di due anni, Beatrice , ha ottenuto l'autorizzazione a partecipare ai funerali della bambina, che si terranno a Bordighera .

La donna continua a dichiararsi innocente nonostante l'accusa per il decesso della piccola avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 febbraio 2026. Alle esequie, che potrebbero svolgersi a porte chiuse per ragioni di sicurezza, sarà presente anche il padre biologico di Beatrice, detenuto a Sanremo per altri reati.

La nonna acquisita, madre del compagno di Aiello e anche lui accusato degli stessi reati, ha espresso il desiderio che venga detta la verità, ricordando i segnali di allarme che avevano preceduto la morte della bambina, come difficoltà nell'alimentazione e nel linguaggio. Intanto il Comune di Bordighera ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale aperto dalla Procura di Imperia, allo scopo di tutelare la propria immagine, danneggiata dalle critiche sulla presunta inadeguatezza dei Servizi sociali nella gestione del caso.

La giunta comunale, guidata dalla sindaca, ha nominato un legale per rappresentare l'ente nelle varie fasi del processo, citando il clamore mediatico della vicenda. La madre del compagno di Aiello ha anche lanciato un appello disperato, affinché entrambi gli imputati confessino la verità per dare pace a Beatrice e ha sottolineato che, seppur suo figlio abbia un carattere difficile, ritiene non sia una cattiva persona, ma facilmente influenzabile





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