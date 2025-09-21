Funerali di Charlie Kirk: Trump e la destra americana si riuniscono a Glendale

A Glendale, in Arizona, si celebrano i funerali di Charlie Kirk, attivista ultraconservatore assassinato il 10 settembre. L'evento vedrà la partecipazione di Donald Trump e di altri importanti esponenti politici, in un clima di alta tensione e con imponenti misure di sicurezza.

Oggi, 21 settembre, si celebrano i funerali di Charlie Kirk a Glendale , in Arizona, un evento che si preannuncia di grande portata e che ha già sollevato un'intensa ondata di emozioni e polemiche negli Stati Uniti. L'assassinio di Kirk, avvenuto il 10 settembre con un colpo di pistola alla nuca durante un dibattito universitario nello Utah, ha scosso profondamente il paese, riaccendendo le divisioni politiche e sociali che caratterizzano la scena americana contemporanea.

L'organizzazione dei funerali, previsti allo State Farm Stadium, ha richiesto un ingente dispiegamento di forze di sicurezza e l'implementazione di misure straordinarie, paragonabili a quelle adottate per eventi di grande rilievo come il Super Bowl, a testimonianza dell'importanza e della delicatezza dell'occasione.\L'affluenza prevista allo stadio, che può ospitare fino a 73.000 persone, è stimata in almeno 100.000 partecipanti, tra sostenitori, leader politici e personalità di spicco della destra americana. Tra le figure più attese figurano l'ex presidente Donald Trump e il vicepresidente JD Vance, la cui presenza sottolinea il significato politico dell'evento e il legame tra Kirk e il movimento 'Make America Great Again'. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti (DHS) ha intensificato le operazioni di sorveglianza, dispiegando agenti federali e collaborando con le autorità locali per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. I protocolli di sicurezza sono stati innalzati al massimo livello, con controlli rigorosi all'ingresso e una vasta rete di monitoraggio. L'accesso allo stadio è gratuito, ma i partecipanti sono invitati a registrarsi per ottenere i biglietti e a rispettare un dress code specifico: 'Sunday Best', ovvero un abbigliamento formale e sobrio, nei colori bianco, rosso o blu, i colori della bandiera americana. L'evento sarà trasmesso in streaming sull'account Rumble di Kirk e da alcune emittenti americane, tra cui Fox News, permettendo a milioni di persone in tutto il paese di seguire la cerimonia.\La cerimonia funebre vedrà la partecipazione di numerosi oratori, tra cui Marco Rubio, segretario di Stato; Pete Hegseth, segretario della Difesa; Tulsi Gabbard, direttrice dell'Intelligence nazionale e Susie Wiles, capo di Gabinetto della Casa Bianca, a dimostrazione dell'ampia risonanza che l'evento ha suscitato nel panorama politico americano. Un momento toccante sarà sicuramente il discorso della vedova di Kirk, Erika Kirk, che ha assunto la guida di Turning Point Usa, l'organizzazione fondata dal marito. Il presunto assassino, Tyler Robinson, 22 anni, è attualmente in carcere e avrebbe dichiarato di aver agito a causa dell'odio trasmesso da Kirk. La morte di Kirk ha acceso un dibattito sulla libertà di parola, sull'estremismo politico e sull'odio online, temi che rimangono al centro del dibattito pubblico americano. L'evento funebre rappresenta un'occasione per onorare la memoria di Kirk, ma anche un momento di riflessione sulla polarizzazione politica e sociale che caratterizza il paese. L'ingresso allo stadio inizierà alle 8 ora locale (le 17 in Italia) e la cerimonia avrà inizio alle 11 (le 20 in Italia), promettendo di essere un momento significativo per la destra americana e per tutti coloro che si sentono vicini alle idee di Kirk





Today_it / 🏆 12. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Charlie Kirk Funerali Trump Glendale USA Destra Politica Assassinio Turning Point USA

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

I complotti su Israele spezzano il cordoglio compatto dei Maga per Charlie KirkL&39;influencer era un "sostenitore del genocidio di Gaza" o era critico sulla condotta di guerra dello stato ebraico? L&39;universo trumpiano con il suo spostamento verso l’estrema destra sta facendo proprie molte delle ragioni di quei militanti pro Pal che a parole sostiene di voler cacciare dai campus...

Leggi di più »

Milano, no all'omaggio a Charlie Kirk: 'E' come le Brigate Rosse'La proposta avanzata dal consigliere Lorenzo Kocis La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, è stata bocciata nel primo municipio

Leggi di più »

Meloni ricorda Charlie Kirk: “Non ci lasceremo intimidire”Giorgia Meloni attacca gli avversari politici sul caso Charlie Kirk e lo fa dal palco della festa dell&…

Leggi di più »

Parte la Pontida in stile Charlie KirkE a sorpresa arriva anche Salvini (ANSA)

Leggi di più »

Lega, Salvini e Vannacci a Pontida: 'Noi eredi di Charlie Kirk'L'europarlamentare accolto dai giovani leghisti tra applausi e cori: 'C'è solo un generale'

Leggi di più »

Funerali di Charlie Kirk, oggi la cerimonia allo stadio con Trump e VanceLe esequie dell'attivista ucciso allo State Farm Stadium, attesi in migliaia

Leggi di più »