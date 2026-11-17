Al funerale di Michael, 15 anni, a Grottarossa, don Cristian invita i ragazzi a non sottovalutare dubbi e sofferenze e a parlarne con adulti di fiducia.

Nel quartiere nord di Grottarossa si sono svolti i funerali di Michael, 15 anni, che mercoledì 11 novembre si è tolto la vita lanciandosi dal terrazzo condominiale della propria abitazione. Durante la cerimonia, il parroco don Cristian ha rivolto un appello diretto ai giovani presenti, invitandoli a non considerare i propri problemi come questioni di poco conto.

Il funerale ha visto la partecipazione di familiari, amici e coetanei del ragazzo, che hanno seguito la celebrazione tra mazzi di fiori e palloncini bianchi e viola. Il feretro bianco è rimasto fermo per dieci minuti, in attesa dell'arrivo dei genitori, Izabella e Giorgio.

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Il messaggio di don Cristian ai giovani della parrocchia

Nell'omelia, don Cristian ha chiesto ai ragazzi di non banalizzare i propri dubbi, i problemi, le sofferenze e le ansie, né quelli dei loro amici o perfino dei loro nemici. Il sacerdote ha sottolineato che questi sentimenti vanno affrontati e non ignorati.

Il parroco ha indicato interlocutori precisi: genitori, insegnanti e altre persone di fiducia. Ha poi rivolto un richiamo esplicito a non cercare risposte nell'intelligenza artificiale, invitando invece i giovani a venire in chiesa per parlare con una persona in carne ed ossa.

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Il passaggio più forte dell'omelia riguarda il senso di fallimento che molti adolescenti possono provare. Don Cristian ha ripetuto ai presenti di non credere di essere fatti male, sbagliati o falliti, un messaggio pensato per chi, in silenzio, si sente sopraffatto.

Dolore della famiglia e valore del sostegno

Il momento dell'ultimo saluto è stato segnato dall'abbraccio dei genitori Izabella e Giorgio ai familiari e ai coetanei di Michael. Prima di entrare in chiesa, i due genitori hanno stretto a sé ogni persona presente, in un gesto che ha reso evidente il peso della perdita per l'intera comunità.

La scelta di rivolgersi direttamente ai ragazzi, più che al pubblico adulto, indica la volontà della parrocchia di raggiungere proprio la fascia d'età più esposta al disagio. Le parole del parroco restano un invito alla condivisione, perché chi attraversa un momento difficile possa rivolgersi subito a un adulto di riferimento.

Chi vive una situazione di sofferenza simile può rivolgersi ai propri familiari, agli insegnanti o ai servizi di supporto presenti sul territorio, senza aspettare che il disagio diventi insostenibile.