Funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal: il Presidente conferisce l'onorificenza ai finlandesi

Una folla immensa si è radunata per i funerali di Monica Montefalcone e della giovanissima figlia Giorgia Sommacal, strappate alla vita da un tragico incidente subacqueo nell'arcipelago delle Maldive lo scorso 14 maggio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di conferire l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana a tre specialisti della subacquea di nazionalità finlandese.

Una folla immensa si è radunata per i funerali di Monica Montefalcone e della giovanissima figlia Giorgia Sommacal , strappate alla vita da un tragico incidente subacqueo nell'arcipelago delle Maldive lo scorso 14 maggio.

Nel frattempo, il Capo dello Stato ha voluto onorare i cittadini finlandesi che ne hanno recuperato le spoglie. Il quartiere di Pegli si è stretto in un abbraccio collettivo attorno alla chiesa di San Francesco, dove circa duemila persone hanno voluto tributare l'estremo saluto alle due vittime. All'interno della navata regnava un silenzio colmo di dolore davanti ai due feretri: una bara bianca per la piccola Giorgia e una in legno per la madre Monica.

Accanto ai corpi, oltre a una moltitudine di cuscini floreali, spiccava l'emblema ufficiale dell'Università degli Studi di Genova, l'ateneo a cui la famiglia era legata. La stragrande maggioranza della comunità locale si è mobilitata per far sentire la propria vicinanza ai superstiti di questa immane tragedia: il marito Carlo Sommacal e i figli Matteo e Federico.

Alla cerimonia non è mancato l'appoggio delle istituzioni civili e accademiche, testimoniato dalla presenza del vicesindaco del capoluogo ligure Alessandro Terrile, della presidente del consiglio comunale Claudia Villa, della consigliera Paola Bordilli e dello stesso rettore dell'università, Federico Delfino. L'l'arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, ha guidato la riflessione spirituale focalizzandosi sul valore della solidarietà comunitaria nei momenti di disperazione.

Ai funerali hanno preso parte le massime autorità cittadine - tra cui il vicesindaco Alessandro Terrile, il presidente del consiglio comunale Claudio Villa e la consigliera Paola Bordilli - insieme ai vertici dell'Università di Genova, rappresentata dal rettore Federico Delfino e dai docenti Stefano Vanin, Carlo Nike Bianchi e Giorgio Bavestrello, quest'ultimo preside del Distav e storico mentore di Monica Montefalcone. Nella chiesa gremita, insieme al marito Carlo Sommacal, del figlio Matteo, dei genitori di Monica e del fidanzato di Giorgia, Federico (presente in abito scuro), si sono stretti tantissimi cittadini che hanno voluto lasciare dediche e rose bianche.

Tra i momenti più toccanti, il discorso di don Pierino Cattaneo - il sacerdote che aveva unito in matrimonio Monica e Carlo e battezzato i loro figli - il quale ha ricordato come per madre e figlia la salvaguardia e lo studio del mare fossero una missione di vita. Il parroco ha poi rievocato il sorriso radioso di Monica, capace di ispirare centinaia di studenti (come testimoniato dai commossi messaggi d'addio lasciati dai suoi alunni), e la profonda bontà d'animo di Giorgia, felice per la bellissima storia d'amore che stava vivendo.

Parallelamente alle esequie, dal Quirinale è giunto un importante segnale di gratitudine internazionale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di conferire, di sua spontanea iniziativa (motu proprio), l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana a tre specialisti della subacquea di nazionalità finlandese: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist.

Come confermato dalla nota ufficiale della presidenza, l'alta benemerenza dello Stato italiano intende premiare lo straordinario coraggio e l'altruismo dimostrati dai tre sommozzatori scandinavi, i quali si sono messi generosamente a disposizione per le complesse e drammatiche operazioni di localizzazione e recupero dei corpi delle due connazionali, decedute durante l'immersione nell'Oceano Indiano





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