Funerali di Stato per Nicolas, Giorgio e Daniele: migliaia di persone per l'ultimo saluto

Si sono tenuti oggi i funerali di Stato per i tre ragazzi morti nell'incidente sulla SS77. Presenti la comunità, le autorità e un sopravvissuto. Il sacerdote: "Solo l'amore vince il dolore".

Venerdì 19 giugno 2026, nell'impianto sportivo cittadino, si è svolto il funerale di stato per Nicolas, Giorgio e Daniele, i tre ragazzi deceduti nel tragico incidente stradale avvenuto domenica 14 giugno sulla superstrada SS77 Valdichienti, tra Morrovalle e Corridonia.

Alla cerimonia hanno partecipato migliaia di persone, le autorità locali e regionali, e anche uno dei giovani sopravvissuti allo schianto, arrivato in carrozzina e accolto da un lungo applauso. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino e l'intera comunità si è unita nel dolore, stringendosi attorno alle famiglie in un silenzio commosso, interrotto solo dagli applausi all'arrivo delle tre bare.

Il sacerdote, durante l'omelia, ha sottolineato la grande partecipazione collettiva di questi giorni, culminata nella veglia, nella fiaccolata e nei funerali di Stato, ricordando come i tre ragazzi avessero coltivato l'amicizia nello sport, nello studio e nei momenti di spensieratezza. Ha poi rivolto un messaggio di conforto, affermando: "Solo l'amore vince il dolore, solo l'amore può superare la sofferenza, l'abbandono e la tristezza".

La giornata di venerdì è stata dedicata interamente a questo ultimo saluto, in un clima di profondo rispetto e vicinanza alle famiglie





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