Funerali Toni Capuozzo Udine: testamento ai giornalisti e interventi istituzionali

I funerali di Toni Capuozzo a Udine tra applausi e commozione. Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e l'omelia con il suo messaggio finale sui valori del giornalismo.

Si è svolta a Udine la cerimonia funebre dedicata a Toni Capuozzo, il celebre giornalista scomparso giovedì scorso all'età di 77 anni. L'arrivo del feretro nella chiesa è stato accolto da una folla numerosa che ha tributato all'ultimo messaggio del cronista un lungo applauso prima dell'ingresso. La salma era accompagnata anche da Decio, il cane amatissimo dal giornalista, simbolo di un legame affettivo profondo che ha segnato gli ultimi anni della sua vita.

I presenti e le autorità alla cerimonia

Al funerale erano presenti la famiglia del defunto, composta dall'ex moglie Monica, dalla compagna Tiziana e dai tre figli Pietro, Marta e Kemal. Ad affiancarli c'era un nutrito gruppo di autorità istituzionali e colleghi di lavoro che hanno voluto rendere omaggio alla figura storica del giornalismo italiano. In prima fila sedevano il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il presidente del Consiglio regionale del FVG Mauro Bordin, il presidente del Veneto Luca Zaia, l'europarlamentare Anna Maria Cisint e diverse altre autorità locali.

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Rappresentava l'azienda per cui Capuozzo ha lavorato per tutta la sua carriera una delegazione Mediaset guidata dal direttore generale dell'informazione Mauro Crippa. Accanto a lui era presente il direttore delle produzioni Videonews Carlo Gorla con il team di Giganti, il programma simbolo dell'ultima fase della carriera del giornalista scomparso.

Le parole di Fedriga e Zaia sul valore umano

Prima che il feretro entrasse nella chiesa, il presidente Massimiliano Fedriga ha ricordato la grande sensibilità che Toni Capuozzo ha sempre dimostrato. Fedriga ha sottolineato come il giornalista, negli scenari di guerra, non tralasciasse mai l'aspetto umano, facendosi carico con grande empatia delle sofferenze delle vittime e dando voce a chi non aveva parole.

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Il presidente del Veneto Luca Zaia ha invece affermato che il giornalista si è guadagnato l'immortalità facendo grandi cose durante la sua vita. Le parole dei due presidenti regionali hanno sottolineato come il lascito di Capuozzo vada oltre il semplice mestiere di cronaca, toccando i temi universali della dignità e della memoria storica.

L'omelia e il testamento morale al giornalismo

Durante l'omelia, il cappellano militare padre Mariano Asunis ha letto un messaggio che Toni Capuozzo gli aveva affidato prima di morire. In queste righe, rivolte ai colleghi giornalisti, il giornalista scriveva: Non scendi a compromessi per il denaro, o per la convenienza del momento. La piena ricerca della verità resta la via maestra, anche quando è la più faticosa. Un monito etico che risuona oggi con ancora più forza nel panorama informativo attuale.

Padre Asunis ha inoltre ricordato un momento intenso condiviso dopo che il giornalista aveva appreso della malattia. Toni Capuozzo aveva chiesto al cappellano di non confortare lui, ma di confortare tutti quelli che sarebbero venuti a salutarlo e di dire a tutti che ha voluto loro bene. Una frase che ha racchiuso l'umanità e la generosità che hanno caratterizzato l'intera esistenza del cronista friulano.