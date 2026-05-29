Funzionari dell'Amministrazione statunitense cercano di convincere l'ufficio di stampa a disegnare una banconota da 250 dollari con il ritratto del presidente

I funzionari dell'Amministrazione statunitense hanno cercato di convincere l'ufficio responsabile della stampa delle banconote americane a disegnare una banconota da 250 dollari con il ritratto del presidente. Gli esperti di valuta statunitense considerano questo un'ipotesi di violazione delle norme vigenti. La direttrice dell'ufficio di stampa, Patricia 'Patty' Solimene, e altri dipendenti hanno ripetutamente spiegato a Beach e Brown che esistevano ostacoli legali e procedurali alla produzione della banconota e che i tempi sarebbero stati molto più lunghi di quanto i due immaginassero. La produzione di una nuova banconota richiede spesso dai sei agli otto anni, in particolare per un taglio di valore così elevato.

I funzionari dell'Amministrazione statunitense hanno cercato di convincere l'ufficio responsabile della stampa delle banconote americane a disegnare una banconota da 250 dollari con il ritratto del presidente.

Gli esperti di valuta statunitense considerano questo un'ipotesi di violazione delle norme vigenti. I funzionari dell'Amministrazione hanno chiesto ripetutamente al personale del Bureau of Engraving and Printing di preparare prototipi della banconota. Secondo i dipendenti, la mossa ha sollevato preoccupazioni poiché la legge federale consente attualmente solo alle persone decedute di comparire sulle banconote.

Nel quadro di questa iniziativa, in agosto e settembre, il Tesoriere degli Stati Uniti Brandon Beach ha fornito al personale dell'ufficio alcuni bozzetti della banconota, tra cui uno che mostra il volto del presidente Donald Trump al centro della banconota da 250 dollari, affiancato dalle firme del presidente e del segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo riferisce uno dei dipendenti, sulla base di documenti esaminati dal Washington Post.

L'artista che ha dichiarato di aver progettato il bozzetto ha detto al Post di aver parlato direttamente con Trump. Il pittore britannico Iain Alexander ha detto che Trump ha approvato alcune modifiche al design originale, come l'aggiunta dei colori della bandiera americana e un logo commemorativo del 250° anniversario della fondazione della nazione.

Nessuna persona vivente compare sulla valuta statunitense dal 1866, quando fu vietato dopo che l'immagine di un funzionario di medio livello del Tesoro apparve su una banconota da 5 centesimi. Una proposta di legge che avrebbe consentito a Trump di figurare su una banconota da 250 dollari è stata presentata al Congresso l'anno scorso per commemorare il 250° anniversario della fondazione della nazione, ma è rimasta bloccata.

In una dichiarazione, un portavoce del dipartimento del Tesoro ha affermato che l'ufficio di stampa 'sta conducendo un'adeguata pianificazione e due diligence' in risposta alla proposta di legge. La direttrice dell'ufficio di stampa, Patricia 'Patty' Solimene, e altri dipendenti hanno ripetutamente spiegato a Beach e Brown che esistevano ostacoli legali e procedurali alla produzione della banconota e che i tempi sarebbero stati molto più lunghi di quanto i due immaginassero.

I due incaricati politici erano sprezzanti, hanno riferito due dei dipendenti ancora in servizio.

'Lei aveva detto loro che non eravamo autorizzati a farlo. Non possiamo andare avanti, e tutte le parti interessate non si sono nemmeno riunite per discutere i passi successivi', ha raccontato uno dei dipendenti. La produzione di una nuova banconota richiede spesso dai sei agli otto anni, in particolare per un taglio di valore così elevato.

Solimene ha riferito di essere stata bruscamente riassegnata dalla direzione del Tesoro il 27 aprile, scrivendo il giorno seguente ai colleghi che lasciava con il 'cuore pesante'. Nel suo messaggio di addio, una copia del quale è stata ottenuta dal Post, ha spiegato di essere stata trasferita a un altro incarico presso il dipartimento del Tesoro e che la sua partenza non era stata 'una mia scelta'.

Ha aggiunto di non aver 'mai sacrificato i valori o il carattere mio o dell'organizzazione'. Solimene non ha specificato nell'email il motivo della riassegnazione e non ha risposto alle richieste di commento. Veterana dell'esercito con 24 anni di servizio, era stata la prima donna a dirigere l'ufficio. Brown, in precedenza consigliere senior di Beach, è stato nel frattempo nominato direttore ad interim dell'ufficio e non ha risposto alle richieste di commento.

La dichiarazione del Tesoro ha affermato che Beach 'non ha mai chiesto al personale di stampare la banconota prima dell'approvazione del Congresso'. L'agenzia ha rifiutato di commentare la riassegnazione della Solimene





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