Fuori Campo: Conclusa la Prima Edizione dell'Incubatore Cinematografico

La prima edizione di 'Fuori Campo', l'incubatore cinematografico promosso da Cna Roma-Cinema e Audiovisivo e Siae, si è conclusa con la vittoria del progetto 'Komorebi'. L'evento ha rappresentato un importante momento di incontro tra autori, produttori e professionisti del settore.

Si è conclusa la prima edizione di ' Fuori Campo ', un'iniziativa innovativa che ha illuminato la scena cinematografica italiana con nuove promesse e visioni inedite. La Casa del Cinema di Roma ha ospitato un evento che ha superato le aspettative, trasformandosi in un vero e proprio laboratorio di idee e un punto di incontro cruciale per autori, produttori e professionisti del settore.

L'atmosfera era carica di entusiasmo e aspettative, con un brusio costante di conversazioni, strette di mano e la condivisione di progetti ambiziosi.

'Fuori Campo', promosso da Cna Roma-Cinema e Audiovisivo sotto la guida del presidente Marco Luca Cattaneo, in collaborazione con la Siae-Società italiana degli autori ed editori, presieduta da Salvatore Nastasi, e con il supporto tecnico di Cuntura, ha dimostrato di essere un format vincente, capace di colmare il divario tra la creatività emergente e le esigenze dell'industria cinematografica. L'iniziativa ha ricevuto un notevole riscontro, con ben 168 progetti provenienti da tutto il territorio nazionale, testimoniando la vivacità e il potenziale del cinema italiano.

La selezione è stata rigorosa, e solo quattro progetti sono stati ammessi alla fase finale, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie idee a una platea di esperti e potenziali finanziatori. La giornata conclusiva è stata un susseguirsi di presentazioni avvincenti e stimolanti.

'La Cava' di Mario Ricci, presentato da Stefano Trucco per Mediterraneo Cinematografica, ha catturato l'attenzione per la sua originalità e il suo potenziale narrativo. 'La rivoluzione nel giardino' di Francesco Filippini, con Fabrizio Muscia di Video Artists, ha offerto una prospettiva innovativa sul genere. 'Salame' di Giorgio Picinni Leopardi, affiancato da Stefano Blasi e Antonella Sabatino per Gogoframes, ha suscitato interesse per la sua audacia e il suo stile distintivo.

Tuttavia, ad aggiudicarsi il premio principale è stato 'Komorebi', un progetto firmato da Gisella Grandis e Marco Serra insieme a Lorenza Torge per Diero Film, presentato con gli sceneggiatori Alice Urciuolo e Michele Pellegrini. Il teaser presentato ha conquistato la platea per la sua bellezza visiva, la sua atmosfera suggestiva e la sua capacità di evocare emozioni profonde.

La vittoria di 'Komorebi' rappresenta un riconoscimento al talento e alla creatività dei suoi autori, e un incoraggiamento a proseguire nel loro percorso cinematografico. L'evento non è stato solo un'occasione per presentare progetti, ma anche un importante momento di networking, con la partecipazione di numerosi volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo. La presenza di attori, registi, produttori e professionisti del settore ha contribuito a creare un'atmosfera vivace e stimolante.

Tra i partecipanti, si sono distinti Adriana Russo, Gabriele Cirilli, Paola Lavini, Saverio Vallone, Rodolfo Corsato, Alessandra Masi, Marilina Succo, Nadia Bengala, Eleonora Vallone, Antonio Flamini, Lucia Stara, Liliana Fiorelli con Fabio Romagnoli e Janet De Nardis. La loro partecipazione ha confermato l'importanza di 'Fuori Campo' come un evento di riferimento per l'industria cinematografica italiana.

Gli interventi istituzionali di Giordano Rapaccioni, segretario Cna Roma, e Salvatore Nastasi, presidente Siae, hanno sottolineato l'importanza di sostenere i giovani talenti e di creare un ecosistema favorevole alla crescita del cinema italiano. Rapaccioni ha ribadito la necessità di fornire strumenti concreti ai giovani autori, mentre Nastasi ha evidenziato il valore strategico di costruire ponti tra la creatività e l'industria.

'Fuori Campo' si è rivelato un modello efficace per promuovere i talenti e per favorire lo sviluppo del cinema italiano, dimostrando che investire nella creatività è fondamentale per il futuro del settore. L'auspicio è che questa iniziativa possa continuare a crescere e a offrire nuove opportunità ai giovani autori italiani, contribuendo a rendere il cinema italiano sempre più competitivo e innovativo





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