Fuori orario omaggia Luca Ferri: tre maratone notturne su Rai 3

Una retrospettiva quasi completa dedicata a Luca Ferri, regista indipendente bergamasco, con tre maratone notturne su Rai 3. In programma il suo ultimo film Il damo e altre opere, oltre a un focus sul docu-film Don Barry di Paul Smart.

Un evento televisivo di grande rilievo per gli appassionati di cinema indipendente è in programma su Rai 3 con il ciclo Fuori orario omaggia Luca Ferri , che si articolerà in tre maratone notturne: sabato 30 maggio, domenica 31 maggio e domenica 7 giugno.

Questa retrospettiva quasi completa permetterà di esplorare l'opera di uno dei maggiori rappresentanti del cinema indipendente italiano, Luca Ferri, nato a Bergamo nel 1976. Il regista opera ai margini del sistema produttivo nazionale, distinguendosi per una fantasia sfrenata e una libertà espressiva totale. Il suo cinema è stato definito estremista ma gentile, capace di coniugare sperimentazione formale e profonda umanità.

Tra i lavori proposti spicca l'ultimo lungometraggio del 2025, Il damo, un film antinaturalista che segue le vicende di due emarginati sociali: un gentiluomo che ha smesso di parlare da otto anni, forse perché crede che il cinema sia morto, e un'anziana signora benestante di cui è il damo di compagnia. Lo stile visivo è prezioso e suggestivo, con una fotografia gelida che amplifica il senso di isolamento e di attesa.

Il damo è un'opera che invita a riflettere sul ruolo dell'arte e sulla comunicazione in un mondo sempre più frammentato. Parallelamente alla retrospettiva di Ferri, vale la pena segnalare un'altra scoperta recente: Don Barry: un'esplorazione donchisciottesca, un docufilm del regista indipendente americano Paul Smart, realizzato due anni fa in Messico.

Il film ruota attorno alla figura di Barry Gerson, regista e videoartista sperimentale, che interpreta se stesso con un carisma magnetico: più che un regista, sembra un vecchio psicanalista francese alla Jacques Lacan, e infatti il film psicanalizza con leggerezza le sue nevrosi e la paura della morte. Il bastone da passeggio di Gerson diventa quasi una bacchetta magica, simbolo di un cinema che si fa esplorazione psicologica e filosofica.

Il titolo stesso allude a Don Chisciotte, non solo per i rimandi espliciti al capolavoro di Cervantes, ma perché fare cinema con ambizioni puramente artistiche, sfuggendo alle logiche commerciali e festivaliere, è un'impresa donchisciottesca. Entrambi i film, Il damo e Don Barry, condividono una visione anticonvenzionale del cinema: invece di celebrare la settima arte in chiave mitologica, la smitizzano e la frammentano, per poi ricostruirla in forme nuove e più autentiche.

Queste opere rappresentano un cinema di resistenza, capace di mantenere viva la ricerca estetica e narrativa nonostante le difficoltà di un sistema produttivo spesso ostile. Luca Ferri e Paul Smart sono registi che operano in trincea, lontani dai riflettori mainstream, eppure le loro pellicole offrono spunti di riflessione profondi sull'esistenza, sull'arte e sulla società contemporanea.

La maratona notturna su Rai 3 è un'occasione imperdibile per scoprire un cineasta che ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nel panorama italiano, mentre la segnalazione di Don Barry apre una finestra su un cinema indipendente americano altrettanto coraggioso. L'invito è a lasciarsi trasportare da queste visioni, a volte scomode ma sempre affascinanti, che dimostrano come il cinema possa ancora emozionare e far pensare, anche quando (o proprio perché) si muove ai margini





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