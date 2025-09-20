Furlani Campione del Mondo e il Futuro del 'Teseo Screpolato': Arte e Sport si Uniscono

Mattia Furlani, dopo la vittoria ai Mondiali di Tokyo, dedica il successo al suo team. Intanto, a Ragalna, si decide il futuro del 'Teseo Screpolato' di Mitoraj, con la volontà di mantenerlo come simbolo di rinascita, mentre la mostra volge al termine.

È una medaglia che significa tutto. La vittoria l’ho dedicata a tutto il mio team dopo la gara, perché abbiamo lavorato in una stagione lunghissima e quindi ci tenevo a ringraziare tutti quanti. Ho capito di aver vinto la gara dopo che era finita. Così Mattia Furlani , dopo essersi aggiudicato la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica di Tokyo, esprime la gioia per il successo e la dedica al suo team.

Il giovane atleta azzurro, con questa vittoria, si consacra come il più giovane campione del mondo, un traguardo significativo che premia il duro lavoro e la dedizione profusa durante l'intera stagione. La sua performance è stata caratterizzata da grande determinazione e talento, elementi che gli hanno permesso di superare i propri limiti e conquistare il titolo mondiale. La vittoria è il culmine di un percorso intenso, frutto di impegno costante e di un profondo legame con il suo team, che lo ha supportato in ogni fase della preparazione e della competizione. Il riconoscimento ottenuto rappresenta un punto di partenza per il futuro, con l'obiettivo di continuare a migliorarsi e a raggiungere nuovi successi nel mondo dell'atletica leggera. \La mostra 'Mitoraj: Lo sguardo – Humanitas Physis' sta per concludersi, ma l'eredità delle opere monumentali dello scultore polacco, installate tra Siracusa e l'Etna, è destinata a rimanere. Il sindaco di Ragalna, Nino Caruso, esprime la ferma volontà di mantenere il 'Teseo Screpolato' sul territorio, considerandolo un simbolo di rinascita. L'opera, parte integrante del paesaggio etneo, è diventata un punto di riferimento per la comunità e un'attrazione per i visitatori. Luca Pizzi, direttore dell'Atelier Mitoraj e organizzatore del finissage, annuncia un accordo con il Comune per una proroga che consentirà di trovare una soluzione definitiva per la permanenza della scultura. Nel frattempo, si sta lavorando a un progetto di valorizzazione per esaltare ulteriormente il legame tra l'opera e il territorio. La serata del finissage è stata caratterizzata da suggestivi spettacoli, tra cui performance musicali medievali e giochi di fuoco che hanno celebrato l'Etna e l'arte di Mitoraj. Pizzi sottolinea come la scelta del luogo per l'installazione del 'Teseo Screpolato' sia stata dettata dalla connessione tra i quattro elementi: fuoco, aria, acqua e terra. La scultura, nata da una fusione, si è integrata perfettamente con il paesaggio vulcanico, mutando con le stagioni e diventando parte integrante del territorio. \Durante l'evento, sono intervenuti rappresentanti istituzionali e collezionisti, tra cui il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti. Stefano Contini, della Galleria d'Arte Contini, ha condiviso aneddoti sulla personalità di Mitoraj, sottolineando la sua sensibilità e la sua capacità di essere affabile. Frank Boehm, direttore della Fondazione Museo Mitoraj a Pietrasanta, ha annunciato l'imminente apertura del museo, entro l'anno, se tutto procederà secondo i piani. La mostra ha rappresentato un omaggio all'arte di Mitoraj e un'occasione per apprezzare la sua visione artistica e il suo rapporto con la bellezza. L'installazione delle opere in luoghi suggestivi, come il Parco archeologico Neapolis di Siracusa e le pendici dell'Etna, ha creato un dialogo tra arte e natura, offrendo un'esperienza unica ai visitatori. Il finissage, che si concluderà con un secondo evento a Siracusa, segna la fine di un percorso espositivo che ha lasciato un segno indelebile sul territorio e nella memoria collettiva





