Furti alla festa dell'Unità: arrestata banda di Latinos con coltello di 30 cm

Quattro persone, tra cui due donne peruviane, sono state arrestate per una serie di furti durante la festa dell'Unità a Villa Lazzaroni. Nell'auto usata per la fuga è stato trovato un coltello da cucina di 30 cm e refurtiva per oltre 2.300 euro.

Una banda di latinoamericani è stata arrestata dai carabinieri dopo aver messo a segno una serie di furti durante la festa dell'Unità, l'evento organizzato dal Partito Democratico a Villa Lazzaroni, nella periferia sud di Roma.

I quattro malviventi, due uomini cubani di 34 e 40 anni e due donne peruviane di 23 e 38 anni, tutti residenti nel quartiere Borghesiana, agivano con precisione selezionando le vittime tra i visitatori distratti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo si muoveva tra gli stand e la folla in cerca di prede facili, sfruttando la calca per sfilare portafogli e borse senza destare sospetti.

Il colpo più consistente è stato ai danni di un'anziana signora, alla quale è stata sottratta la borsa contenente effetti personali e denaro. Subito dopo il furto, i quattro hanno tentato di allontanarsi a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio, ma i carabinieri, allertati dalle vittime, sono riusciti a rintracciarli e bloccarli in via della Caffarelletta.

Durante la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno fatto una scoperta sorprendente: oltre agli oggetti rubati all'anziana, sono state trovate altre quattro borse provento di furti precedenti, denaro contante per oltre 2.300 euro in valuta italiana ed estera, diverse carte di pagamento di provenienza illecita e un coltello da cucina con una lama di circa 30 centimetri. L'arma, probabilmente utilizzata per intimidire le vittime in caso di reazione, ha aggravato la posizione degli arrestati, accusati di concorso in furto aggravato e possesso di armi.

L'operazione dei carabinieri ha restituito un clima di sicurezza alla comunità, ma solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza in eventi affollati. Il modus operandi della banda, con la presenza di donne per attirare meno attenzione, e l'utilizzo di un'arma bianca di grandi dimensioni, evidenziano la necessità di controlli più rigorosi. I quattro sono ora in carcere in attesa di giudizio, mentre la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.

La festa dell'Unità, simbolo di aggregazione politica e sociale, si è così trasformata in un palcoscenico per la criminalità, ma la pronta reazione delle forze dell'ordine ha impedito conseguenze peggiori. Questo episodio ricorda l'importanza della vigilanza collettiva e della collaborazione tra cittadini e autorità per prevenire reati in contesti di grande affluenza





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