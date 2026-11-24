La crescita del furto negli ipermercati spinge catene e discount a rinchiudere merci come tonno, caffè e alcolici. Spunta il mercato nero delle badanti a Mestre e nei centri commerciali. Analisi del fenomeno e delle contromisure.

I direttori dei supermercati della zona di Mestre sono costretti a misure estreme. Per contrastare i furti incessanti, catene di discount e grandi superfici hanno rinchiudono prodotti everyday come il tonno e il caffè. Questo cambiamento trasforma gli scaffali in aree di accesso limitato, costringendo i consumatori a richiedere l'apertura delle merci alle casse. La misura non è isolata ma riguarda l'intera area commerciale locale.

Strategie di sicurezza per merci a basso costo

Le protezioni fisiche si sono intensificate drasticamente negli ultimi tempi. Il tonno, prima facilmente accessibile, ora richiede il ritiro solo in cassa. Scaffali e ripiani mostrano scatole finte o chiusure speciali. L'obiettivo è ridurre il tasso di sparizione della merce. I ladri cercano prodotti di facile rivendita. Il prezzo non deve essere alto, ma la domanda deve essere alta.

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L'impatto del mercato nero delle badanti

Una fetta significativa dei prodotti rubati finisce nelle mani del mercato nero delle badanti. Questa pratica è molto diffusa nella zona di Corso del Popolo a Mestre, in particolare vicino al parchetto all'angolo con via Tasso. Le assistenti familiari acquistano questi beni rubati a prezzi stracciati. Spesso il costo è la metà del prezzo al dettaglio. In questo modo, possono trattenere una parte del rimborso quando presentano la fattura della spesa.

Prodotti specifici e metodi di furto

Oltre al tonno, sono colpiti altri articoli di uso comune. I pezzi di formaggio grana vengono inscatolati in confezioni simili a quelle da gioiellieri, dotate di sistemi antitaccheggio. Questo metodo è visibile in discount come l'In's di via Carducci. Anche le bottiglie di Gin dai 20 euro in su sono state poste sotto chiave. I rasoi, storicamente tra i prodotti più rubati, seguono la stessa sorte. I furti sono spesso su commissione.

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La reazione del personale e dei clienti

Il personale dei supermercati ha implementato procedure rigide. All'iper Cadoro di via Torino, è stata creata una vera cassaforte in testa alle corsie. Questa contenitore sicuro ospita i prodotti più presi di mira. Il personale apre il contenitore solo su richiesta esplicita del cliente prima di procedere all'acquisto. In altri punti vendita, i salmone vengono spostati vicino alle casse, ma i tassi di furto restano elevati. Gli addetti esprimono frustrazione per questa situazione costante.

Conseguenze economiche e sociali

Il costo di questi prodotti varia da 1,99 euro a un massimo di 8,99 euro. Nonostante il basso prezzo, la perdita per i negozi è consistente. I furti sono eseguiti da bande organizzate, spesso provenienti dall'Est Europa, con raid che possono superare i 5.000 euro a colpo. Le merci rubate non sono per uso personale. I sbandati e i tossicodipendenti li rivendono per procurarsi denaro. La situazione sta diventando insostenibile per i gestori, che si sentono costretti a chiudere i punti vendita in futuro.

Impatto sui consumatori onesti

La vita quotidiana dei clienti ordinari ne risente notevolmente. La convenienza e la velocità dello shopping sono compromesse. I consumatori devono seguire istruzioni precise per ottenere il prodotto desiderato. Le scatole finte sugli scaffali creano confusione e disagio. La percezione di sicurezza nel luogo di acquisto diminuisce. I direttori affermano di aver provato tutte le altre soluzioni possibili prima di arrivare a queste misure estreme.