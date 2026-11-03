Furto a casa di Debora Caprioglio a Roma: rubati gioielli per 60mila euro

L'attrice Debora Caprioglio denuncia il furto nella sua residenza romana. Sottratti gioielli e oggetti di valore per circa 60.000 euro. Ecco i dettagli dell'indagine.

Il volto noto al grande pubblico Debora Caprioglio è stata vittima di un violento furto nella sua abitazione situata nel centro storico di Roma. L'evento si è svolto nel weekend, con l'intervento dei malviventi avvenuto durante la notte di domenica, quando la residenza era priva di residenti. La scoperta del reato è stata fatta dall'attrice stessa il lunedì mattina al momento del rientro. Immediatamente dopo la constatazione della devastazione, Debora Caprioglio ha deciso di allertare le autorità competenti per dare avvio alle procedure legali necessarie.

Dettagli della rapina e oggetto del desiderio

La dinamica del furto evidenzia una rapina mirata ma brutalmente eseguita. I ladri hanno forzato l'accesso e hanno svuotato sistematicamente gli ambienti, con un'accanita ricerca nei mobili. Il bottino principale consists in una collezione di gioielli e preziosi valutati approssimativamente in 60.000 euro. Tra gli oggetti sottratti vi era anche un mobile d'epoca, che è stato specificamente forzato per accedere a una scatola contenente i beni di valore. Alcuni di questi gioielli possiedono un forte valore affettivo, essendo legati a ricordi di famiglia, il che rende la perdita ancora più dolorosa per l'attrice.

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Reazione pubblica e prove raccolte

Il lunedì pomeriggio, poco prima delle ore undici, Debora Caprioglio ha sporto denuncia formale presso il Commissariato di Polizia di Trevi. Parallelamente all'iter burocratico, l'attrice ha deciso di condividere il suo turbamento sui social network, pubblicando un messaggio duro e volgare sui profili Instagram. Le immagini fornite mostravano la totale devastazione degli interni: cassetti strappati, cuscini rovesciati e oggetti gettati a terra in ogni stanza. Tuttavia, i post sono stati rimossi dopo poco tempo, mentre l'attenzione si è spostata sulla scena del crimine.

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Assenza di allarmi e indagini in corso

L'abitazione non era dotata di sistemi di allarme o videosorveglianza interna, fattore che complica le indagini dirette. La mancanza di telecamere proprie significa che non esistono riprese dirette dei malviventi all'interno dell'appartamento. Tuttavia, la posizione strategica della casa, vicina a Palazzo Madama e sede del Senato, offre potenziali vantaggi. Le autorità stanno esaminando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza nelle immediate vicinanze per identificare eventuali movimenti sospetti o veicoli legati alla banda criminale.

Ipotesi di lavoro e prossimi passi

Le modalità del furto escludono finora l'ipotesi di un interno o di una persona che conoscesse l'abitazione. La violenta apertura di ogni armadio e consolle suggerisce l'azione di ladri professionali. Gli agenti del Commissariato Trevi stanno procedendo con l'inventario degli oggetti recuperati o descritti per le pratiche. La priorità rimane l'individuazione dei responsabili attraverso l'analisi delle riprese esterne. La comunità si unisce alla richiesta di giustizia per il recupero dei beni e il risarcimento del danno subito dall'artista.