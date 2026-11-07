Furto aggravato bar Reggio Emilia: donna 60 anni denunciata per sottrazioni casse

Carabinieri di Reggio Emilia denunciano una dipendente per furto aggravato dopo aver sottratto oltre 15mila euro dalla cassa del bar. Dettagli sulla vicenda.

I Carabinieri di Reggio Emilia hanno effettuato un'importante operazione di contrasto alla criminalità economico-sociale, portando alla luce una serie di sottrazioni illecite commesse all'interno di un locale pubblico. La protagonista dell'indagine è una donna di 60 anni, dipendente di un bar, che è stata formalmente denunciata con l'accusa di furto aggravato e continuato. L'intervento delle forze dell'ordine è scaturito da una serie di anomalie contabili segnalate dal titolare dell'attività, dando il via a un'indagine che ha portato alla luce un patrimonio sottratto di considerevoli dimensioni.

La dinamica del reato si è sviluppata sfruttando la posizione di fiducia ricoperta dalla lavoratrice presso il punto vendita. La donna, in qualità di addetta al banco, aveva accesso diretto alla cassa e alla gestione del denaro contante, condizioni che hanno facilitato la realizzazione dei furti senza essere immediatamente individuata. La proprietà del locale, nel tempo, ha sviluppato un forte sospetto riguardante la discrepanza tra le entrate teoriche derivanti dalle vendite e le somme effettivamente rinvenute nel registratore di cassa al termine di ogni giornata lavorativa.

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Indagine videosorveglianza e tempistiche precise

Per verificare le proprie ipotesi, il titolare ha deciso di analizzare attentamente le registrazioni del sistema di videosorveglianza installato sulla postazione dei pagamenti. L'esame delle riprese ha fornito evidenze incontrovertibili della colpevolezza della dipendente. Le immagini hanno documentato chiaramente come la donna eseguisse le sottrazioni con movimenti rapidi e discreti, aprendo il cassetto del contante, prelevando banconote e monete e nascondendole in breve tempo per evitare l'attenzione dei clienti e dei colleghi.

Il periodo specifico in cui sono state effettuate le sottrazioni più eclatanti coincide con la fine dello scorso settembre. In particolare, durante la singola giornata del 21 settembre, le telecamere hanno ripreso 12 episodi distinti di furto. In queste sole ore, gli importi asportati dalla cassa hanno superato la soglia dei 100 euro, una quantità significativa che ha contribuito a far emergere il fenomeno. La condotta illecita si è protratta, secondo le prime ricostruzioni, almeno fino al 28 settembre dello stesso periodo.

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Estensione temporale e ammanchi economici

L'indagine ha successivamente permesso di estendere la finestra temporale dei furti ben oltre le prime settimane di settembre. Le indagini dei Carabinieri hanno fatto emergere che la pratica di sottrazione del denaro era probabilmente iniziata nei mesi precedenti alla scoperta delle anomalie. La durata prolungata nel tempo del comportamento illecito ha consentito alla donna di accumulare una somma complessiva che l'attività ha stimato essere superiore a 15mila euro.

Tale cifra rappresenta il totale degli ammanchi riscontrati nella cassa del bar ed è attualmente sotto la stretta sorveglianza degli inquirenti. I tecnici stanno effettuando accurati riscontri contabili per verificare con precisione il danno economico subito dal titolare. La stima iniziale di oltre 15mila euro costituisce la base su cui è stata strutturata l'accusa di furto aggravato, considerando la natura continuativa e l'importo elevato delle somme trafficate illecitamente nel corso dei mesi.

Conseguenze legali e posizioni delle parti

Dopo la formalizzazione della denuncia da parte del titolare presso la stazione dei Carabinieri della città emiliana, la vicenda ha assunto una piega definita dal punto di vista giuridico. La donna ha ammesso le proprie responsabilità riguardo ai fatti contestati, un elemento che, pur non eliminando la natura del reato, ha influenzato le dinamiche processuali. La denuncia è stata redatta tenendo conto della confessione e delle prove documentali raccolte grazie alle registrazioni video.

Questa vicenda sottolinea l'importanza cruciale dei controlli incrociati tra sistemi di videosorveglianza e analisi contabili per individuare frodi interne. Il caso serve come monito per gli esercenti di pubblici esercizi sulla necessità di monitorare costantemente le gestioni di cassa e di verificare la presenza fisica del denaro rispetto alle transazioni registrate, prevenendo così ulteriori perdite economiche e garantendo la sicurezza dei propri locali e dei dipendenti onesti.