A Mestre, il tonno in scatola e altri beni di consumo finiscono sul mercato nero. Le catene adottano misure anti-furto blindando la merce per contrastare i furti su commissione.

Una pratica illecita ha interessato i supermercati nella zona di Mestre, provincia di Venezia. I clienti si trovano spesso di fronte a scaffali parzialmente vuoti o con espositori finti. La scritta "consegnarla alla cassa per avere il tuo prodotto" avvisa gli acquirenti che il tonno in scatola vero si trova solo vicino alle casse. Questa misura è diventata comune per prevenire furti organizzati.

Le nuove strategie anti-furto nei punti vendita

Gli esercenti hanno modificato l'allestimento dei reparti alimentari per tutelare la merce. Il tonno in scatola non è più lasciato alla libera consultazione. Altri prodotti, come il formaggio Grana, sono ora confezionati in scatole antitaccheggio. Queste scatole impediscono il prelievo non autorizzato senza l'assistenza del personale. La presenza di questi imballaggi speciali segnala un aumento della sicurezza nei reparti alimentari.

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Anche il salmone subisce lo stesso trattamento restrittivo. Le confezioni di pesce vengono collocate accanto alle casse per un monitoraggio visivo costante. Questa posizione riduce le opportunità di sottrazione durante la navigazione tra gli scaffali. I clienti devono avvicinarsi al punto di pagamento per accedere a questi articoli di alto valore. La vicinanza al personale è l'unica via per completare l'acquisto in sicurezza.

Merce di lusso nascosta in armadietti blindati

La lotta ai furti si estende anche ai prodotti non alimentari di elevato prezzo. Bottiglie di gin da 20 euro sono state rimosse dagli scaffali a vista. Le confezioni di caffè di note marche seguono la stessa sorte. Rasoi e prodotti per la pulizia delle protesi dentali sono finiti sotto chiave. Questi articoli non sono più direttamente accessibili ai clienti.

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L'accesso alla merce blindata avviene attraverso armadietti posizionati all'inizio delle corsie. Per acquistare un articolo custodito, si deve richiedere l'intervento dell'addetto al banco. Il dipendente apre l'armadietto e consegna il prodotto al cliente. Questa procedura introduce un passaggio obbligatorio e controllato. Elimina la possibilità di nascondere oggetti addosso senza essere visti.

Il mercato nero di Corso del Popolo

La merce rubata non viene consumata dai ladri stessi. Finisce invece sul mercato nero nella zona di Corso del Popolo. Il quotidiano locale Gazzettino ha documentato questa filiera illegale. I prodotti vengono rivenduti a prezzi dimezzati rispetto al valore di listino. Questa dinamica attira rivenditori e acquirenti nel circuito clandestino.

I furti sono classificati come furti su commissione da parte dei supermercati. Non sono atti impulsivi ma organizzati. Gli sbandati che entrano nei negozi per sottrarre merce non li adoperano. La rivendita avviene attraverso canali specifici. La merce entra nel circuito della rivendita illegale con una valutazione ridotta. Questo sistema permette il riciclo continuo degli oggetti rubati.

Ruolo delle badanti nel sistema criminale

Un gruppo specifico di persone è coinvolto nella catena di distribuzione. Le badanti sono indicate come figure chiave nella rivendita. Si sostiene che non comprino i prodotti per le persone assistite. Le dentiere non richiedono detergenti rubati. Le badanti comprano al mercato nero a metà prezzo o meno.

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Questa pratica permette loro di tenere in tasca qualche euro. Risparmiando sull'acquisto, aumentano il margine quando presentano il conto della spesa. Questo meccanismo genera un guadagno illecito per le badanti stesse. I supermercati identificano questa dinamica come una minaccia persistente. La collaborazione con questo gruppo alimenta il ciclo dei furti organizzati. La situazione richiede attenzione da parte delle autorità e dei gestori.