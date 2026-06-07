Furto alla Casa d'aste Sant'Agostino di Torino: bottino da oltre un milione in quattro minuti

Un raid lampo ha permesso a dei ladri di rubare gioielli e preziosi per un valore superiore al milione di euro dalla Casa d'aste Sant'Agostino di Torino. Il furto, avvenuto in piena notte e ripreso dalle telecamere, è durato soltanto quattro minuti. La titolare parla di immagini scioccanti e le indagini sono affidate ai carabinieri.

Un furto spettacolare e rapido ha colpito la Casa d'aste Sant'Agostino di Torino . Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, analizzate dagli inquirenti, emerge che una banda di ladri si è introdotta nei locali di corso Tassoni intorno alle 4:20 della notte, eludendo i complessi sistemi di sicurezza dell'edificio.

Una volta dentro, gli sconosciuti hanno agito con una velocità impressionante, impadronendosi di un consistente bottino in appena quattro minuti prima di dileguarsi nel buio. Il valore della refurtiva supera il milione di euro. La notizia è stata diffusa dalla stessa casa d'aste attraverso un comunicato stampa, mentre i carabinieri hanno aperto le indagini per identificare i responsabili. Vanessa Carioggia, titolare dell'esercizio, ha definito le riprese del furto "immagini scioccante", raccontando la propria reazione di fronte alla violazione subita.

Il colpo è avvenuto alla vigilia di un'importante asta, programmata per il 9 e il 10 giugno, che avrebbe dovuto presentare una selezione di gioielli d'autore e di alta manifattura italiana ed europea, con diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini in creazioni di notevole raffinatezza, rendendo il furto ancora più simbolico e doloroso per il mondo dell'arte e dell'antiquariato





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