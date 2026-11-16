Furto dati e amore online: la truffa sentimentale che bussa alle porte

L'Fbi allerta sui criminali informatici che usano flirt e relazioni fasulle per rubare dati sensibili. Scopri come proteggersi da questa nuova minaccia digitale.

Le minacce informatiche non risiedono esclusivamente nel codice malevolo o negli attacchi tecnici complessi, ma spesso trovano terreno fertile nelle emozioni umane più profonde. L' Fbi ha recentemente diffuso un allarme pubblico riguardante una pratica criminale in netta crescita, dove i truffatori sfruttano l'attrazione sentimentale come principale vettore di attacco. Questo fenomeno, definito spesso come romance scam o seduction-based information theft, sta colpendo un'ampia fascia di utenti, sia adulti che minorenni, trasformando le piattaforme di dating e i social media in campi di caccia per i malintenzionati.

Tecniche di Manipolazione Emotiva Digitale

I criminali informatici hanno identificato una via d'accesso che richiede investimenti economici minimi rispetto agli strumenti hacker tradizionali. Secondo quanto evidenziato dai esperti di sicurezza, le manipolazioni emotive sono praticamente gratuite in termini di costo finanziario, ma richiedono una pazienza considerevole da parte degli aggressori. Invece di spendere risorse per lo sviluppo di malware sofisticati o per l'esplorazione di vulnerabilità di sistema, i truffatori dedicano spesso una o due settimane a conversazioni mirate e complimenti ripetuti. L'obiettivo è creare una solida illusione di affinità reciproca, stabilendo quel ponte di fiducia necessario per precipitare la situazione verso il furto di informazioni.

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Deividas Ambrazevicius, Engineering Manager di NordPass, descrive con precisione dinamica questo processo di adescamento. La strategia prevede la costruzione di un legame emotivo convincente, che viene utilizzato come leva per indurre le vittime a compiere azioni compromettenti. Quando si instaura un rapporto di fiducia o di attrazione percepita, la barriera critica dell'utente crolla rapidamente. Questa fase iniziale si basa sul flirt come approccio aperto, sfruttando l'intimità emotiva che offusca il giudizio critico naturale delle persone coinvolte nella dinamica di corteggiamento online.

Il Caso Reale: Truffa in Vacanze

La teoria della manipolazione sentimentale si è tradotta in tragici fatti concreti, come documentato da Ambrazevicius attraverso il racconto di un uomo che ha conosciuto una donna durante una vacanza. I due avevano passato del tempo insieme, divertendosi notevolmente, e l'entusiasmo per quella nuova connessione era ancora al culmine. All'impatto emotivo, la vittima aveva ricevuto un messaggio specifico al quarto giorno, contenente un link accompagnato dalla frase: Ecco il nostro album fotografico, solo per te. Questa richiesta, apparentemente innocua e carica di significato sentimentale, ha rappresentato la trappola finale.

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In soli dieci minuti dall'apertura del link, tutti i dati dell'uomo erano finiti nelle mani di sconosciuti. Non si trattava di semplici indirizzi email, ma di una raccolta completa di foto personali, video riservati, file privati, sessioni di accesso attive e documenti personali sensibili. La particolarità di questo attacco risiede nel fatto che nessuna password è stata violata tecnicamente. Il criminale non ha dovuto crackare sistemi complessi, ma ha semplicemente fatto leva sulla fiducia e sull'emozione, costringendo la vittima a installare il malware con le proprie mani, credendo di condividere un ricordo prezioso con la persona che gli piaceva.

Rischi per le Imprese e Formazione Necessaria

Questa dinamica di relazionarsi con falsi partner non riguarda solo individui privati, ma rappresenta una minaccia strutturale anche per il mondo aziendale e le infrastrutture corporate. Le relazioni fasulle, quando il coinvolgimento emotivo è protratto nel tempo, rendono i dipendenti vulnerabili a richieste insolite. Una semplice richiesta di denaro, di foto o di credenziali di accesso non desta alcun sospetto quando proviene da una persona con cui si è creato un legame emotivo profondo. Il rischio aziendale è concreto: una singola vittima manipolata può aprire una breccia insanabile nelle difese di un'intera organizzazione.

La conclusione di Ambrazevicius sottolinea l'inefficacia delle barriere tecnologiche classiche di fronte a questa minaccia psicologica. Non si cerca una vulnerabilità tecnica nelle password, bensì una vulnerabilità psicologica nel desiderio umano di farsi notare e di essere ricambiati. Le aziende devono quindi aggiornare i programmi di formazione, insegnando ai dipendenti a riconoscere non solo i tentativi di phishing classico, ma anche le manipolazioni emotive più sofisticate. Un firewall, per quanto sofisticato e costoso, risulterà completamente inutile se un dipendente rivela le proprie credenziali di accesso a qualcuno di cui si fida ciecamente a causa di un legame emotivo indotto artificialmente.