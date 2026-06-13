Furto di attrezzatura della nazionale inglese prima del Mondiale

La nazionale inglese di calcio si trova in difficoltà a causa di un furto che ha coinvolto parte dell'attrezzatura della squadra, tra cui gli scarpini di alcuni giocatori e palloni ufficiali del torneo. La Football Association sta lavorando con la polizia locale per ricostruire l'accaduto e capire cosa sia stato rubato.

La nazionale inglese di calcio si trova in difficoltà a poche ore dal debutto al Mondiale , a causa di un furto che ha coinvolto parte dell'attrezzatura della squadra.

Secondo quanto riportato dai media britannici, durante il trasferimento dal ritiro di West Palm Beach, in Florida, alla base di Kansas City, dove la squadra si sarebbe dovuta allenare, è stato rubato del materiale destinato alla nazionale. Tra gli oggetti mancanti, ci sono gli scarpini di alcuni giocatori, palloni ufficiali del torneo e attrezzature utilizzate per le sedute tecniche e atletiche.

La Football Association sta lavorando con la polizia locale per ricostruire l'accaduto e capire con precisione cosa sia stato rubato. Il Kansas City Police Department ha confermato di indagare su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato in città con alcuni oggetti mancanti. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'indagine. Il contrattempo arriva nel momento peggiore per l'Inghilterra, attesa mercoledì 17 giugno dall'esordio mondiale contro la Croazia a Dallas.

La squadra avrebbe dovuto svolgere il primo allenamento a Kansas City sabato pomeriggio, ma lo staff tecnico è stato costretto a verificare in fretta quale materiale fosse ancora disponibile e cosa andasse recuperato o sostituito. Non è ancora chiaro se il furto avrà conseguenze concrete sulla seduta o sulla preparazione della partita.

Di certo, per una nazionale che punta a vincere il suo primo Mondiale lontano da casa, non è il tipo di imprevisto che si vorrebbe affrontare a pochi giorni dal debutto. Secondo le ricostruzioni dei media britannici, gli addetti alla sicurezza sospetterebbero un possibile coinvolgimento di persone legate al trasporto del materiale, ma su questo punto non ci sono conferme ufficiali da parte degli investigatori





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