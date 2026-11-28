Dettagli sul furto del borsone contenente hard disk e documenti riservati dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, rinvenuto in un'auto di servizio.

Un borsone trascurato, pieno di documenti riservati e hard disk, viene rubato dall'auto di servizio di un agente della Presidenza del Consiglio. La vicenda, mai denunciata tempestivamente, viene fatta risalire a un periodo in cui Gianni De Gennaro viene informato solo un mese dopo il furto. La ricostruzione dettagliata degli eventi è stata pubblicata da Fabrizio Gatti il 20 novembre, poche ore prima del tragico suicidio dell'ex capo della Polizia. Le fonti di questa narrazione si basano sull'ordinanza emessa dalla gip di Caltanissetta.

La scoperta e l'occultamento del materiale

Le indagini prendono corpo a partire dal settembre del 2023, quando le perquisizioni effettuate nei confronti della famiglia di Arnaldo La Barbera mettono in allarme Donatella Peruzzi. La funzionaria, storica segretaria di De Gennaro e oggi impiegata al Dis, era sotto indagine in quel frangente. Per nascondere il contenuto del borsone, il materiale viene occultato nella soffitta del suocero. Successivamente, il marito della funzionaria, che lavora come autista di Palazzo Chigi ma non è indagato, decide di trasferire il contenuto.

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I dettagli del furto e le intercettazioni

Il trasferimento avviene il 13 ottobre 2024, quando il borsone viene portato nella casa di villeggiatura sul Terminillo dopo il ricovero del suocero. Durante il viaggio di ritorno, l'autista si ferma a Roma per visitare un fratello malato. Al rientro scopre che il finestrino dell'auto è infranto e che l'attrezzatura da tennis è stata rubata. Spaventato dalla possibilità di dover giustificare l'uso privato del veicolo istituzionale, non denuncia subito il fatto.

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La reazione dell'ex capo della Polizia

Solo il 17 novembre l'uomo ricorda il borsone dimenticato e telefona alla moglie, una conversazione che viene intercettata dalle autorità. Nella chiamata, Peruzzi esclama che nel contenitore vi erano tutti gli atti riservati. L'indomani la funzionaria informa Gianni De Gennaro del furto degli hard disk, specificando che questi contenevano una copia del suo archivio personale. La reazione dell'ex prefetto non manca di critiche.

Recupero parziale e implicazioni legali

I carabinieri riescono a recuperare una minima parte dei documenti in una discarica, ma gli hard disk rimangono dispersi. Gran parte delle carte recuperate riguarderebbe il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. La gip ha stabilito che non esistono elementi sufficienti per ritenere che nel borsone fosse custodita anche l'agenda rossa di Paolo Borsellino. La vicenda evidenzia gravi mancanze nella gestione della sicurezza delle informazioni sensibili.