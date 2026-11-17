Indagine in corso per il furto di fiale di fentanyl dalla Nuova Itor di Pietralata e dall'Ospedale Israelitico. I Carabinieri ricostruiscono i fatti.

Un'indagine è stata avviata dalla Direzione Investigativa Antimafia e dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Monte Sacro in collaborazione con i militari della stazione di Santa Maria del Soccorso, a seguito di una denuncia sporta il 19 ottobre. Il direttore della struttura Nuova Itor situata nel quartiere di Pietralata a Roma ha segnalato la scomparsa di una consistente scorta di farmaci, innescando un'operazione di polizia per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica degli eventi.

I Dettagli del Furto e la Dinamica

Le indagini si concentrano su un lasso temporale specifico in cui il crimine sarebbe stato commesso, precisamente tra il 16 e il 18 ottobre. Al momento, non sono emersi dettagli pubblici sulle modalità concrete con cui il farmaco è stato sottratto dalla farmacia della struttura ospedaliera. Gli investigatori stanno lavorando attivamente per analizzare ogni elemento utile a chiarire come sia stato possibile il prelievo illegale della sostanza.

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La denuncia ufficiale è stata presentata dal direttore della clinica nel pomeriggio del 19 ottobre. Questa tempistica ha permesso alle autorità di attivare immediatamente i protocolli di sicurezza e di coordinamento tra i vari corpi di polizia coinvolti nella gestione del caso, garantendo che ogni pista potesse essere seguita con la massima urgenza e precisione possibile.

Prelievi Precedenti e Quantitativi Totali

La Nuova Itor non è l'unica struttura sanitaria romana colpita da episodi simili, come conferma un precedente fatto di cronaca accaduto lo scorso luglio. In quella circostanza, dall'Ospedale Israelitico di Roma erano state rubate esattamente 80 fiale dello stesso identico farmaco. Questo evento storico contribuisce a definire l'entità complessiva della perdita di stupefcenti nell'ambito di queste due indagini distinte.

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Sommando le fiale sottratte nella struttura di Pietralata a quelle mancanti dall'Ospedale Israelitico, il totale delle fiale scomparse ammonta a 130 unità. Questo dato numerico preciso evidenzia la gravità della situazione e la necessità di una risposta istituzionale rapida ed efficace per prevenire futuri episodi di evasione e traffico illegale di sostanze controllate.

Nessun Collegamento Conoscibile tra i Fatti

Allo stato attuale delle ricerche, non risultano elementi o prove concrete che consentano agli investigatori di collegare direttamente il furto avvenuto alla Nuova Itor con quello registrato precedentemente presso l'Ospedale Israelitico. Le due indagini procedono parallelamente, ma i correlati non hanno ancora stabilito nessi causali o logistici tra i due eventi, trattandoli come episodi separati in attesa di ulteriori riscontri.

La mancanza di un collegamento accertato non riduce la serietà delle accuse, ma impone un'analisi metodica e distinta per ciascuna struttura. Gli organi di indagine continuano a raccogliere testimonianze e a verificare le routine di sicurezza di entrambe le cliniche, escludendo ipotesi di una sola mano autrice senza una conferma fattuale derivante dalle perizie e dalle intercettazioni.

Rischi Sanitari e Proprietà del Farmaco

Il fentanyl è classificato come un oppioide sintetico estremamente potente, il cui utilizzo è strettamente regolamentato e consentito esclusivamente in ambito ospedaliero sotto un rigoroso controllo medico. La natura altamente tossica e diprogenetica di questa sostanza impone che ogni fuga o sottrazione venga gestita con la massima cautela per evitare possibili abusi o dispersioni nel tessuto urbano circostante.

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Un utilizzo improprio o non controllato del fentanyl può provocare conseguenze sanitarie gravissime, tra cui depressione respiratoria acuta e overdose potenzialmente letali. La perdita di 130 fiale rappresenta quindi non solo un danno economico per le strutture coinvolte, ma un potenziale rischio elevato per la salute pubblica, richiedendo un monitoraggio costante e una rigorosa attuazione delle normative vigenti.