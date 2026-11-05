Furto in casa a Pratovecchio Stia: ladro arrestato dai Carabinieri dopo aver dormito

Un uomo rumeno di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Pratovecchio Stia per furto in abitazione, dopo aver scelto di dormire nella casa oggetto del reato. La vicenda, avvenuta tra il 3 e il 4 novembre, ha visto il sospettato sorpreso mentre cercava riparo.

Una notte insonne e silenziosa a Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, ha portato all'arresto di un cittadino rumeno di 42 anni, accusato di furto in abitazione. La singolare vicenda è avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 novembre, quando l'uomo ha deciso di introdursi in una casa abbandonata per sottrarre alcuni oggetti e cercare riparo dal freddo. Il risveglio non è stato dei più graditi, poiché i Carabinieri lo hanno trovato addormentato e lo hanno arrestato sul posto, interrompendo la sua permanenza abusiva nella dimora.

Dettagli dell'arresto a Pratovecchio Stia

Il 42enne, che ha precedenti specifici, si è introdotto nell'immobile approfittando dell'assenza dei proprietari. Dopo aver forzato un accesso, ha rovistato all'interno delle stanze, impossessandosi di alcuni oggetti di valore non particolarmente elevato. Forse spinto dal freddo o dagli alcolici consumati, ha deciso di fermarsi a dormire, sistemandosi comodamente su un letto. La mattina seguente, una vicina ha notato movimenti sospesi e ha segnalato la situazione anomala ai Carabinieri. I militari, una volta entrati in casa, hanno trovato l'uomo profondamente addormentato e lo hanno arrestato con l'accusa di furto in appartamento.

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Motivazioni e ricostruzione dei fatti

Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, il 42enne era arrivato in Casentino in treno, un territorio nel quale aveva già vissuto in passato. Sarebbe stato chiamato per svolgere alcuni lavori nel settore dell'edilizia e, inizialmente, era alla ricerca di un bed and breakfast dove alloggiare. Questa ricerca si sarebbe poi interrotta, lasciando spazio alla decisione di introdursi nella seconda casa. La scelta di non cercare un alloggio regolare ma di compiere un'azione criminale per trovare riparo ha portato alla sua cattura, terminando la notte da ospite abusivo con un risveglio segnato dall'arresto.

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Situazione giudiziaria e prossimi passi

L'uomo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale applicazione di una misura cautelare. La vicenda, avvenuta in una zona decentrata del territorio comunale di Pratovecchio Stia, ha dimostrato quanto possa essere rischiosa la scelta di introdursi illegalmente in un'abitazione, anche con intenti apparentemente benigni come cercare un posto dove dormire. La vicinanza dei Carabinieri ha garantito un intervento tempestivo, impedendo al sospettato di sottrarsi alla giustizia. La comunità locale resta allerta, mentre le indagini procedono per chiarire ogni aspetto del furto e della presenza dell'uomo nella zona.