A Bolzano un uomo resta intrappolato in un ascensore dopo aver rubato abiti. I vigili del fuoco intervengono con taglio del soffitto, causando danni per 50mila euro.

Un episodio accaduto a Bolzano nel centro di Palazzo Campofranco ha trasformato un semplice furto in un disastroso intervento di soccorso. Attorno alle 23:00 di giovedì 12 novembre, un uomo ha rubato un borsone contenente vestiti da una lavanderia a gettoni al piano -2, rimanendo poi intrappolato all'interno dell'ascensore. Questa azione ha portato al danneggiamento permanente dell'impianto e ha costretto i Vigili del Fuoco a effettuare una complessa operazione di salvataggio.

La dinamica del furto e il blocco

La vicenda è iniziata quando due giovani residenti hanno denunciato al custode lo scomparire dei propri indumenti dalla lavanderia del palazzo. Il controllo immediato delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di identificare un uomo mentre usciva dal locale di lavanderia con un borsone e si dirigeva verso l'ascensore. Nonostante l'allarme scattato subito, la situazione sarebbe potuta finire in modo diverso se non fosse intervenuto un dettaglio cruciale rilevato solo in seguito.

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Il custode, rivedendo le registrazioni dei varchi d'uscita, ha notato che l'uomo con il borsone non era mai stato ripreso mentre abbandonava l'edificio. Questo incongruenza ha trasformato un semplice sospetto in certezza quando, passando accanto all'ascensore, ha udito urla disperate di aiuto provenienti dall'interno della cabina. Il ladro, preso dal panico, aveva tentato di forzare l'uscita strappando i cavi elettrici e distruggendo la pulsantiera.

Intervento spettacolare dei Vigili del Fuoco

L'azione disperata del fuggitivo ha compromesso definitivamente il sistema di sicurezza dell'ascensore, rendendo impossibile qualsiasi sblocco ordinario anche dopo l'arrivo dei tecnici specializzati. Per poter estrarre in sicurezza l'uomo dalla cabina ormai fuori uso, i Vigili del Fuoco sono stati costretti a tagliare direttamente il soffitto dell'ascensore. Questo intervento radicale è stato l'unico modo per liberare la persona rimasta bloccata al piano -2.

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Una volta portato all'aperto, l'uomo è stato tratto in arresto. La denuncia per tentato furto e danneggiamento è scattata immediatamente, accompagnata da una stima dei danni che include non solo la riparazione dell'ascensore, ma anche i costi dell'intervento di emergenza. La vicenda è stata ricostruita dal Corriere della Sera, che ha messo in luce l'ironia della sorte che ha trasformato un colpo da pochi spiccioli in un conto salatissimo.

Le conseguenze economiche e legali

Il bilancio finale dell'episodio è impressionante, con un costo stimato per la comunità di circa 50mila euro necessari per rimettere in funzione l'impianto di sollevamento. La polizia, insieme al custode, aveva già perlustrato l'edificio e recuperato gli indumenti, restituendoli ai legittimi proprietari prima di scoprire la presenza dell'uomo nell'ascensore. La chiusura dell'indagine per il ladro è accompagnata dal pesante fardello delle conseguenze economiche derivanti dalla sua azione imprudente.