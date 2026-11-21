Scoperto il furto della statua di bronzo dedicata a Lucio Battisti a Torre Squillace. La Polizia Locale di Nardò esamina le telecamere per identificare i responsabili del reato.

Le autorità competenti hanno avviato indagini urgenti dopo la scomparsa della statua in bronzo dedicata a Lucio Battisti, situata nel lungomare di Torre Squillace, frazione di Nardò in provincia di Lecce. L'opera, commissionata dal Comune di Nardò e realizzata dallo scultore locale, è stata ritrovata mutilata con i piedi separati dal basamento. La Polizia Locale sta collaborando attivamente per ricostruire le dinamiche dell'evento criminale e per reperire elementi probatori indispensabili.

Indagine Polizia Locale sui responsabili del furto

La scoperta dell'evidente atto vandalico e del furto è avvenuta sabato mattina, 21 novembre 2026. I funzionari della Polizia Locale stanno procedendo con un'analisi approfondita e sistematica delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona. L'obiettivo primario delle indagini è quello di identificare gli autori materialmente responsabili del sottrarre l'opera e di stabilire con precisione il momento esatto in cui è stato commesso il reato.

Also read Lions Club Rieti Host, un caffè letterario nel ricordo del professor Franco Battisti

Le autorità sospettano che il furto sia stato perpetrato nei giorni immediatamente precedenti la scoperta, approfittando della scarsa presenza di persone nella località turistica. Durante questo periodo dell'anno, la marina di Torre Squillace risulta praticamente deserta a causa della bassa stagione, creando le condizioni ideali per compiere azioni illecite senza essere notati immediatamente dai passanti o dai residenti.

Dettagli sulla statua e posizione storica a Nardò

L'opera in bronzo, installata definitivamente nell'agosto 2022, era collocata sul lungomare Cristoforo Colombo e rappresentava il cantautore di Poggio Bustone nella sua versione a grandezza naturale. La scultura catturava una delle pose più iconiche di Lucio Battisti, mentre l'artista tendeva le dita del foulard annodato al collo, un dettaglio che rendeva l'opera immediatamente riconoscibile e molto amata dalla comunità.

Advertisement

La scelta di installare questa specifica scultura nella località salentina non è casuale, ma legata a un profondo legame storico tra l'artista e la zona. Lucio Battisti trascorse effettivamente alcune estati tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta nella villa di proprietà di un amico personale, consolidando il ruolo del cantautore come il villeggiante più celebre nella memoria collettiva del luogo.

Il basamento su cui poggiava la statua ospitava esclusivamente le scarpe in bronzo dell'opera d'arte, lasciando il resto del corpo completamente scomparso. Questo frammento residuo testimonia la violenza del gesto criminale e la natura deliberata del furto, orientando le indagini verso la possibilità che l'opera sia stata rimossa per il recupero del metallo o per rivendita sul mercato nero dei materiali preziosi.

Impatto culturale e prossime procedure investigative

L'evento ha scosso la popolazione locale e i turisti, che utilizzavano la statua come punto di riferimento e simbolo di identità culturale per la marina di Nardò. La comunità sta attendendo con preoccupazione gli sviluppi delle indagini, confidando nel lavoro delle forze dell'ordine per risolvere il caso e, potenzialmente, per recuperare l'opera o reperire i fondi necessari alla sua sostituzione.

Le indagini sono attualmente in fase attiva e gli operatori stanno incrociando i dati delle telecamere con altre fonti disponibili per costruire un quadro dettagliato degli eventi. Si sta valutando ogni possibilità, inclusa la possibilità che i responsabili agissero in gruppo, per garantire che la giustizia venga fatta e per evitare futuri atti di questo tipo contro il patrimonio artistico e culturale della località.