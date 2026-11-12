Fusione Banco Bpm Crédit Agricole: il peso del Patto di consultazione

Analisi della posizione del Patto di consultazione azionisti di Banco Bpm e del ruolo cruciale degli investitori istituzionali nella proposta di fusione con Crédit Agricole Italia.

La trattativa per la fusione tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia sta per affrontare uno dei suoi momenti decisivi, con l'assemblea straordinaria che valuterà l'operazione prevista per la primavera del prossimo anno. Il nodo centrale riguarda le indicazioni di voto che il Patto di consultazione degli azionisti italiani rilascerà in occasione della riunione fissata per il 19 novembre prossimo.

Composizione e potere del Patto di consultazione

Il nucleo di azionisti organizzato nel Patto di consultazione, spesso definito il "nocciolo duro", detiene attualmente il 5,91 per cento del capitale sociale di Banco Bpm. Questa quota include rappresentanti delle Casse previdenziali, tra cui Enpam per i medici, Cassa Forense per gli avvocati, e Inarcassa per gli ingegneri e architetti. Sono inoltre presenti le Fondazioni di Lucca e Alessandria, insieme agli enti provenienti dalle ex casse di risparmio di Carpi e Reggio Emilia.

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Se in passato, prima dell'ingresso massiccio di Crédit Agricole, questo gruppo aveva un ruolo preponderante nella governance dell'istituto, la dinamica è cambiata radicalmente. Con la francese che ha raggiunto il 29,6 per cento delle azioni, il potere contrattuale del Patto si è ridimensionato, sebbene rimanga un attore politico significativo all'interno del capitale.

Struttura azionaria e ruolo degli investitori istituzionali

La struttura del capitale di Banco Bpm vede una predominanza netta degli investitori istituzionali internazionali e dei fondi d'investimento, che complessivamente rappresentano il 64,5 per cento delle quote. Questa maggioranza è la vera determinante per l'esito della fusione, poiché la proposta dovrà essere approvata da una maggioranza che copra circa il 70 per cento dell'azionariato non appartenente a Crédit Agricole.

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Tra i principali attori internazionali spiccano Goldman Sachs con il 5,48 per cento, BlackRock con circa il 5 per cento, e DL Partners di Davide Leone con il 2,26 per cento diretto e un 8,31 per cento includendo i diritti di voto derivati. Altri fondi importanti come Vanguard, Capital Group, JpMorgan Chase, Norges Bank e Dimensional Fund Advisors detengono quote comprese tra l'1,49 e il 2,78 per cento, influenzando indirettamente l'esito finale.

La quota residua, stimata tra il 25 e il 30 per cento, è frammentata tra piccoli risparmiatori italiani e investitori istituzionali minori, tra cui Enasarco con l'1,5 per cento e Enpaf con lo 0,2 per cento. Questa frammentazione rende le previsioni difficili, ma il peso dei grandi fondi internazionali rimane tecnicamente sufficiente a superare un eventuale no del Patto di consultazione.

Dettaglio dell'operazione e iter approvativo

L'operazione proposta da Crédit Agricole Italia, che integra le ex Cariparma, Friuliadria, Caricesena, Carim, Cassa di San Miniato e Creval, offre un premio del 20 per cento sugli utili previsti per il 2027 a tutti gli azionisti, a cui si aggiunge un dividendo straordinario di 1 miliardo di euro. Il Consiglio di amministrazione di Banco Bpm, guidato da Giuseppe Castagna, ha già iniziato la valutazione preliminare, incaricando gli advisor legali e finanziari di approfondire la questione.

Un ulteriore consiglio d'amministrazione è previsto intorno al 20 novembre per decidere se procedere con la proposta. L'approvazione definitiva avverrà in assemblea straordinaria, presumibilmente non prima della prossima primavera, dove dovrà essere superata l'opposizione del 50 per cento più uno dei presenti per evitare il blocco del whitewash. Le autorità di vigilanza, tra cui Banca d'Italia e Antitrust, dovranno esprimere pareri favorevoli, mentre il governo ha teoricamente la possibilità di intervenire con il Golden Power entro i limiti della legge del 2026.