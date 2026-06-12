Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev partecipa a una cerimonia alla Tomba del Milite Ignoto a Mosca, mentre il suo partito Amanat si fonde con Adilet in vista delle elezioni parlamentari, segnando una nuova fase nella politica kazaka.

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha partecipato a una cerimonia di deposizione di una corona di fiori presso la Tomba del Milite Ignoto, situata presso le mura del Cremlino a Mosca, in Russia, il 12 novembre 2025.

Il gesto, simbolicamente significativo, sottolinea i rapporti tra il Kazakistan e la Russia, particolarmente in un momento di transizione politica interna.parallelamente, il partito di governo Amanat ha annunciato la sua fusione con il partito Adilet, creato quest'anno dagli alleati di Tokayev, in vista delle elezioni parlamentari previste per agosto. Amanat, al potere dal 1999 quando fu creato sotto la guida dell'ex presidente Nursultan Nazarbayev, ha sempre ottenuto ampie maggioranze.

La mossa avviene mentre il Kazakistan sta attraversando una profonda riorganizzazione politica, con una nuova costituzione approvata a marzo e Tokayev che dovrebbe lasciare la carica nel 2029. Il nuovo partito Adilet è considerato direttamente fedele a Tokayev, segnando un tentativo di consolidare la sua influenza dopo i disordini del 2022, quando le proteste nazionali, definite un tentativo dei lealisti di Nazarbayev di riprendere il potere, furono represse con l'intervento di una forza di pace guidata dalla Russia.

La fusione di Amanat in Adilet mira a garantire una continuità politica e a preparare il terreno per le prossime elezioni, in un contesto dove il Kazakistan, grande economia dell'Asia centrale e produttore di petrolio e gas, cerca di gestire la transizione senza compromettere la stabilità





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