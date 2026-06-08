Fusione in campo: BPM punta a MPS, Intesa risponde con offerta totalitaria

Banco BPM propone una fusione alla pari con Monte dei Paschi di Siena, mirando a creare il secondo grande operatore bancario italiano. Intesa Sanpaolo contrattacca con un'offerta pubblica di acquisto e scambio, integrando Mediobanca e puntando a un nuovo assetto del settore. Le operazioni, da valutare dal golden power, potrebbero rimodellare la concorrenza bancaria nazionale.

In una domenica di giugno, con l'estate già alle porte, il panorama finanziario italiano è stato scosso da una serie di mosse strategiche che promettono di ridisegnare la struttura del settore bancario nazionale.

Banco BPM ha avanzato un'offerta di fusione alla pari nei confronti di Monte dei Paschi di Siena, proponendo una struttura di "merger of equals" volta a mantenere intatti i DNA culturali di entrambi gli istituti e a creare il secondo operatore bancario più grande d'Italia, subito dopo Intesa Sanpaolo. L'amministratore delegato di BPM, Giuseppe Castagna, ha illustrato i numeri che sostengono l'operazione: una rete di circa 2.900 sportelli, una capitalizzazione vicina ai 50 miliardi di euro e una sinergia potenziale con le attività già integrate di Mediobanca da parte di MPS.

BPM, con una capitalizzazione di poco più di 20 miliardi, si appellerebbe al supporto del principale azionista, il gruppo francese Crédit Agricole, titolare di quasi il 23 per cento della banca, mentre il 17,5 per cento di MPS sarebbe detenuto da Delfin e il gruppo Caltagirone. La risposta di Monte dei Paschi si attende nei prossimi giorni, ma nel frattempo Intesa Sanpaolo ha già attivato un consiglio di amministrazione straordinario per contrastare la mossa di BPM.

L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, ha comunicato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria per tutte le azioni ordinarie di MPS, integrando al contempo Mediobanca, già in fase di fusione con Monte dei Paschi. L'offerta di Intesa, valutata oltre i 30 miliardi di euro, prevede un premio del 12,5 per cento rispetto al prezzo di mercato e prevede la cessione di 635 filiali di MPS a Unipol, che verrebbero poi integrate nel gruppo BPER, mentre Intesa terrebbe 625 filiali e Mediobanca.

Oltre alla mera concentrazione di sportelli, la vicenda ha implicazioni sul più ampio spettro degli investimenti finanziari: MPS detiene il 13,3 per cento di Generali, un asset di grande rilevanza per gli operatori italiani e internazionali, e Intesa ha già approvato l'acquisto di un ulteriore 3,01 per cento di Generali. Il contrattacco di Intesa può essere interpretato come un tentativo di riequilibrare la posizione di mercato di fronte all'avvicinamento di Crédit Agricole, che pur mantenendo una quota più diluita diventerebbe il principale azionista dell'eventuale entità MPS‑BPM.

L'intera operazione dovrà comunque attraversare il vaglio del golden power governativo, che valuterà le implicazioni sulla concorrenza e sulla stabilità del sistema bancario nazionale. In sintesi, la settimana si prospetta decisamente movimentata per il settore bancario: l'offerta di BPM, la reazione aggressiva di Intesa e le possibili conseguenze sull'asset management mostrano come i grandi gruppi stiano lottando per definire la nuova mappa delle istituzioni finanziarie in Italia, in un contesto di consolidamento accelerato e di attenzione alle dinamiche di controllo azionario





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