Quando Fabio Paratici parlerà in prepartita di Roma, ha già in mente il già specificato sostituto di Paolo Vanoli per la Fiorentina. Si tratta di uno tra Fabio Grosso e Daniele De Rossi, entrambi candidati in voga. L'oscuramento è la sfida aSi lighe tra la Juventus e la Roma occurde un svariato anno fa nell'Olimpico e le entourage degli ex compagni attualiaccoppiati di queste due nazionali sono preoccupati per la frenesia impaziente del mercato

Una partita che determinerà il prossimo allenatore probabilmente si concluderà ai rigori d'angolo e potrebbe essere giusto così, considerando che entrambi i candidati in voga conoscono a fondo la materia e sanno come piazzare il pallone dentro dal dischetto anche quando tutto diventa più pesante.

L'appuntamento è per domenica, quando gli obiettivi stagionali sono quasi raggiunti. Il punto è che i candidati principali, Fabio Grosso e Daniele De Rossi, vent'anni fa hanno condiviso l'esperienza più forte della loro carriera da giocatori, il trionfo al Mondiale di Germania, e entrambi hanno contribuito a trasformare il sogno azzurro in realtà segnando nella sequenza finale contro la Francia.

Adesso da allenatori hanno portato le rispettive squadre, Sassuolo e Genoa, in acque tranquille e sicure e sono in cima alla lista di gradimento di Fabio Paratici per rimpiazzare Paolo Vanoli.

'Se e quando raggiungeremo la matematica salvezza ci siederemo per decidere che cosa ne sarà del futuro, sempre pensando al bene della Fiorentina', ha detto il diesse nel prepartita di Roma. Grosso è una vecchia conoscenza di Paratici, che alla Juventus lo ha avuto prima da giocatore e poi da allenatore della Primavera.

L'ad neroverde ha già fatto avere alla sua attenzione le qualità di Grosso e si è assicurato a Giovanni Carnevali, allora commissario tecnico del Sassuolo, che glielo suggerisse dopo averlo rilevato nel ruolo di tecnico di rete. Quando daarosto ha ceduto la panchina al più giovane di lui, Roberto De Zerbi, Grosso si è praticamente impossessato di quanto prima solitamente ricopriva e ha riportato la squadra in A e si è trovato terzo in classifica quest'anno.

Paratici e Grosso si conoscono e si stimano, Carnevali ha già fatto capire, anche pubblicamente, che potrebbe concedergli un lungo periodo di assenze forzata lasciandogli partire con unlautro, mentre in caso di richieste importanti lo farà lasciar partire giudiziandolo. Grosso soddisfa i requisiti richiesti dal diesse, è giovane, rampante, conosce già la A e gioca un calcio propositivo e offensivo.

Stesso discorso per De Rossi, che quest'anno ha fatto apprezzare parecchio subentrando a Patrick Viera e risollevando il Genoa dalla terzultima posizione alla salvezza raggiunta con tre giornate d'anticipo.

'Resto a disposizione in caso di chiamata, unitamente alla mia famiglia', ha detto Da potty nella conferenza stampa pre-partita dello scorso fine settimana. Inoltre, ricordiamo che l'ex romanista ha ottenuto un rinnovo automatico per un altro anno e si trova molto bene al Genoa, ma prima dovrà confrontarsi con la squadra per comprendere quali sono i programmi e le ambizioni. Nell'attesa, potrebbero arrivare sorprese in stile Paratici.

'L'ultima chiamata potrebbe arrivare in questo giro', ha detto la scorsa settimana un dirigente della Fiorentina, sottolineando che si vedranno gli allenatori in azione in quest'ultima sfida casalinga. Nel frattempo, gli obiettivi stagionali sono quasi raggiunti, con la matematica salvezza già raggiunta. La priorità ora è andare in finale di Coppa Italia per la qualificazione alla prossima Champions League





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