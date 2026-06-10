Futuro Capitale: Fitto, Del Fante e Lio su Europa, digitale e competitività dell'Italia

All'evento Futuro Capitale del Messaggero, Raffaele Fitto sottolinea il ruolo centrale dell'Italia in Europa, Matteo Del Fante parla della strategia di Poste e Tim nel digitale, e Teodoro Lio evidenzia l'importanza di coniugare tecnologia e know-how industriale.

L'evento Futuro Capitale, organizzato dal Messaggero, ha ospitato interventi di rilievo sul futuro dell' Italia e dell' Europa , con focus su competitività , innovazione e geopolitica. Raffaele Fitto , vicepresidente della Commissione europea, ha sottolineato che l' Europa è fondamentale e l' Italia può svolgere un ruolo centrale, soprattutto a livello geopolitico, grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo.

Secondo Fitto, l'Unione deve lavorare su due direzioni: adeguare le risorse disponibili alle esigenze attuali e perseguire una maggiore semplificazione e flessibilità per rafforzare la competitività interna e il ruolo internazionale, specialmente negli scambi commerciali. Ha invitato a evitare contrasti e promuovere un atteggiamento costruttivo, poiché l'Italia è parte essenziale del progetto europeo. Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste, ha parlato della posizione eccezionale di Tim nell'accompagnare l'accelerazione digitale, con Poste come azionista stabile e di lungo periodo.

Ha ricordato la strategia di 'occupare' gli spazi di mercato, come e-commerce e pagamenti, per prevenire l'ascesa di operatori esteri, soprattutto americani. L'idea è di non lasciare spazi scoperti, così che eventuali operatori over-the-top debbano necessariamente passare attraverso le infrastrutture esistenti. Teodoro Lio, amministratore delegato di Accenture Italia, ha evidenziato che il vantaggio competitivo nasce dalla combinazione tra competenze digitali e know-how manifatturiero e industriale.

La Difesa può essere un acceleratore di innovazione, riattivando lo scambio virtuoso tra mondo civile e militare che in passato ha generato progressi tecnologici. Per l'Italia, l'opportunità è applicare le migliori tecnologie disponibili al proprio patrimonio industriale, senza necessariamente sviluppare modelli di frontiera. Infine, è emerso il concetto di soft power del Paese e di Roma, legato all'attrattiva del brand Italia e Roma, ancora inespressa, come strumento di penetrazione e influenza non basato su guerra o economia





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