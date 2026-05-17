Futuro in bilico per esterno olandese: può liberarsi a fronte della clausola di 25 milioni

Il futuro dell'esterno olandese resta in bilico, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028. Anche quest'estate come un anno fa potrà liberarsi a fronte del pagamento della clausola di 25 milioni inserita nel rinnovo di contratto arrivato a inizio 2025.

Il futuro in nerazzurro dell' esterno olandese resta però in bilico, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028: anche quest'estate come un anno fa potrà liberarsi a fronte del pagamento della clausola di 25 milioni inserita nel rinnovo di contratto arrivato a inizio 2025.

"Non ci sono segreti. Tutti sanno che nel mio contratto c’è una clausola. Io posso dire che qui sto benissimo, ma davvero. C’è un Mondiale davanti e poi, come ogni anno, mi troverò con la società per fare il punto della situazione.

Abbiamo sempre fatto così e faremo così anche questa volta". - di proprietà dell'Atalanta in prestito al Cagliari - per raccogliere la sua eredità:"È un grande esterno - ammette l'olandese -. Mi piace molto. Nell’Inter devono arrivare solo i grandi giocatori e lui starebbe bene nel nostro gruppo". Dumfrie





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