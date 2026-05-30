Futuro Nazionale accusa il centrodestra di non aver incluso le preferenze nella legge elettorale

Il generale leader di Futuro Nazionale, Vannacci, accusa il centrodestra di non aver incluso le preferenze nella proposta di nuova legge elettorale voluta dalla maggioranza. Secondo Vannacci, il centrosinistra deve stare zitto perché la legge elettorale è stata scritta proprio da loro per il tramite del loro rappresentante Ettore Rosato.

Il generale leader di Futuro Nazionale , Vannacci , accusa il centrodestra di non aver incluso le preferenze nella proposta di nuova legge elettorale voluta dalla maggioranza.

Secondo Vannacci, il centrosinistra deve stare zitto perché la legge elettorale è stata scritta proprio da loro per il tramite del loro rappresentante Ettore Rosato. Vannacci rivendica che Futuro Nazionale è l'unico partito a volere ridare la sovranità al popolo italiano, reintroducendo le preferenze e restituendo agli italiani la possibilità di decidere davvero.

Il generale leader dichiara che la sovranità appartiene al popolo, non alle segreterie di partito, e che il suo partito si batterà in Commissione e in Aula per includere le preferenze nella legge elettorale





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