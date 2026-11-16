Futuro Nazionale: la polemica per Davide Beltrami e la reazione del partito

Controversia nel partito di Roberto Vannacci per la nomina di Davide Beltrami. Proteste interne per il passato di Beltrami su OnlyFans e dichiarazioni considerate sessiste.

La nomina di Davide Beltrami a referente di Futuro Nazionale nel comune di Castelnovo ne' Monti, in provincia di Reggio Emilia, ha innescato un acceso dibattito all'interno del partito fondato da Roberto Vannacci. Una faction di militanti locali ha annunciato la chiusura del comitato e la sospensione delle attività sul territorio come forma di protesta contro questa decisione politica.

Proteste interne e dichiarazioni controverse

I contestatori hanno motivato il loro dissenso citando il passato professionale di Beltrami e alcune sue esternazioni giudicate offensive. Il politico ha gestito profili di donne sulla piattaforma OnlyFans e ha formulato dichiarazioni che i membri del partito considerano sessiste, danneggiando l'immagine dell'organizzazione in ambito locale.

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Tra i iscritti che si sono pubblicamente dissociati dalla scelta vi è Achille Melegari, ex sacerdote di Reggio Emilia che nel 2018 ha lasciato l'abito talare per sposare Gerardina Bellassai, anch'ella tra le firme della protesta. Il gruppo ha precisato di condividere le idee di Vannacci ma ritiene che il comportamento di Beltrami comprometta i rapporti con le istituzioni.

Il ruolo di Marco Lusetti e le motivazioni

La protesta coinvolge direttamente Marco Lusetti, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, che aveva sostenuto la nomina di Beltrami. Lusetti ha dichiarato di conoscere già l'attività di Beltrami al momento del tesseramento, sottolineando come a pesare siano stati i due mandati da consigliere comunale a Scandiano nella Lega e l'impegno nel banchettamento.

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Il coordinatore provinciale ha cercato di ridimensionare la portata del malcontento, affermando che il comitato locale si era costituito da pochi giorni e aveva annullato il primo banchetto in programma. Lusetti ha espresso la volontà che i contestatori rimangano parte attiva del partito, negando una frattura definitiva.

Testimonianze del passato e posizioni di Vannacci

Un'intervista di Beltrami su Instagram dello scorso gennaio ha riportato dichiarazioni esplicite sulla sua esperienza come gestore di contenuti per la piattaforma. L'interpellato ha raccontato di aver iniziato dieci anni fa per gioco con amiche di Firenze e Milano, arrivando a gestire dodici profili e partecipando in alcune occasioni come attore alle scene.

Nel colloquio, Beltrami ha anche espresso opinioni critiche verso il femminismo, affermando che il novanta per cento delle femministe sarebbe su OnlyFans se potesse permetterselo. Ha precisato di aver interrotto l'attività, di aver sempre pagato le tasse e di essere ora alla ricerca di un nuovo impiego, continuando a occuparsi del territorio finché il partito gli confermerà fiducia.

La posizione ufficiale del partito

Roberto Vannacci ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della vicenda esclusivamente tramite la stampa. Il leader ha indicato la legalità dell'attività di Beltrami come criterio principale per valutare la compatibilità con l'incarico politico, sostenendo che la moralità possa essere soggettiva e non veda problemi specifici.

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Vannacci ha concluso affermando che effettuerà comunque verifiche interne sulla questione, mantenendo una posizione cauta ma non immediata di esclusione. La situazione resta in evoluzione con le parti coinvolte che attendono le risposte definitive della direzione nazionale sul destino dell'incarico a Castelnovo ne' Monti.