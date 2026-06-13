Futuro Nazionale: prima assemblea tra identità, critiche a Meloni e richiesta di "sacro" in politica

L'assemblea costitutiva del movimento di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, riunisce circa mille delegati a Roma con un rigido controllo e un programma incentrato su Dio, patria e famiglia. Il generale attacca la stampa e la leadership di Giorgia Meloni, su Ucraina e agenda Draghi, rivendicando un ruolo per la "maggioranza silenziosa" senza cercare posti di governo.

Alla prima assemblea costituente del movimento Futuro Nazionale , che si è tenuta a Roma in via della Conciliazione, si sono riuniti circa mille delegati. L'evento, con il Cupolone vaticano sullo sfondo e il Colosseo sul palco, ha visto un rigido controllo all'ingresso e una censura sui discorsi, affidati al segretario nazionale Massimiliano Simoni.

Il generale Roberto Vannacci, figura di spicco del movimento, ha invitato i presenti a "rimettere Dio, patria e famiglia al centro" e ha avvertito che i giornalisti cercheranno di dipingerli come fascisti ed estremisti. Vannacci ha criticato duramente la stampa, in particolare i giornali del gruppo Angelucci, e ha ribadito la sua opposizione all'agenda Draghi e alle scelte del governo Meloni, specialmente sul sostegno all'Ucraina e sulle politiche energetiche.

Non ha espresso interesse per cariche di governo, chiedendo piuttosto risposte concrete sulle questioni che il movimento solleva. Tra i temi divisivi con la premier Meloni vi è il conflitto ucraino e la collaborazione con la commissione von der Leyen. Il movimento non solidarizza con Meloni neanche nelle controversie internazionali. Mario Borghezio, ex leghista presente all'assemblea, ha sottolineato che il problema non è se Vannacci si alleerà con il centrodestra, ma se il centrodestra se lo merita.

L'evento mescolava simboli tradizionali italiani, come la Ferrari e il Colosseo, a un clima di risveglio nazionalista. Vannacci ha concluso con una preghiera del paracadutista francese e un video che mescolava immagini iconiche italiane a un monito di rivalsa. Diversi interventi dal palco ricordavano quelli di altri partiti della destra italiana, come Fratelli d'Italia e la Lega, mentre veniva chiesto un applauso per Mario Roggero, gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori





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