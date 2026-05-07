Futuro Panchina Torino tra D'Aversa Gattuso e Juric

Analisi approfondita sulle possibili successioni di D'Aversa al Torino, con i dettagli sui contatti per Gattuso e il possibile ritorno di Juric.

Il panorama calcistico torinese è attualmente attraversato da un clima di forte incertezza e speculazione, con le indiscrezioni che si moltiplicano man mano che il campionato volge verso il suo naturale termine.

Il Torino, club storicamente caratterizzato da una certa instabilità sulla panchina, si ritrova ancora una volta al centro di accese discussioni riguardanti il futuro del proprio allenatore. La gestione del presidente Urbano Cairo ha visto il passaggio di ben diciotto tecnici in ventuno anni di presidenza, un dato che sottolinea una tendenza alla sostituzione rapida, senza nemmeno contare i ritorni di figure che erano già state alla guida della squadra. In questo scenario, la posizione di D'Aversa appare estremamente fragile.

Nonostante i tentativi di dare stabilità, i segnali che filtrano dalle stanze del potere granata non sono affatto rassicuranti. A febbraio, in concomitanza con l'esonero di Baroni, il tecnico aveva sottoscritto un accordo che prevedeva la scadenza naturale a giugno, una scelta deliberata di Cairo per mantenere il massimo potere decisionale.

Sebbene D'Aversa avesse auspicato un rinnovo automatico legato al raggiungimento della salvezza, il presidente si è dimostrato fermo e irremovibile, continuando a prendere tempo sia nelle rare occasioni in cui ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sia attraverso i fatti concreti. Questa freddezza è supportata anche da Petrachi, che sembra condividere la visione del presidente.

Le recenti prestazioni, in particolare le sconfitte contro Cremona e Udine, hanno ulteriormente eroso la fiducia residua, nonostante l'episodica e incredibile rimonta contro l'Inter, un risultato più figlio della distrazione nerazzurra che di un piano tattico superiore. Solo una serie di risultati straordinari nelle ultime giornate, incluso il derby finale, potrebbe teoricamente cambiare le sorti di D'Aversa, ma le correnti di mercato suggeriscono che il club stia già guardando altrove.

Tra le ipotesi più concrete e discusse per la prossima stagione emerge con forza il nome di Ivan Juric. L'idea di un ritorno del tecnico croato non è una novità recente, poiché le voci su possibili contatti tra Cairo e Juric circolano già da gennaio. Juric, attualmente ancora vincolato contrattualmente a Bergamo dopo l'esperienza di novembre, ha mantenuto un legame profondo e costante con il presidente granata.

Ricordando gli eventi della primavera del duemilaventicinque, Cairo aveva seriamente considerato l'opzione di riportarlo a Torino per chiudere la stagione, prima di optare per Baroni. In quel periodo, mentre Vanoli guidava il club nelle ultime battaglie, Juric aveva già rescisso il suo contratto con il Southampton, rendendosi disponibile per nuove sfide.

Tuttavia, l'ingresso in gioco dell'Atalanta ha complicato le cose; il progetto di Bergamo, con la prospettiva della Champions League e una struttura societaria di livello superiore, è risultato essere un'offerta impossibile da rifiutare per l'allenatore. Oltre alle ambizioni sportive, c'era anche il timore di come un ritorno sarebbe stato accolto dai tifosi, considerando che l'ultima stagione di Juric a Torino era stata segnata da tensioni, polemiche e reazioni nervose che avevano creato un clima di attrito.

Nonostante queste ombre, il rapporto personale tra Cairo e Juric è rimasto eccellente, e i due hanno continuato a dialogare sulla possibilità di riavviare il loro connubio, che tra il duemilaventuno e il duemilaventiquattro aveva portato la squadra a piazzarsi costantemente nella parte alta della classifica, con due decimi posti e un nono. Parallelamente alla pista Juric, esiste un'altra opzione che entusiasma molto sia il presidente Cairo che il dirigente Petrachi: Gennaro Gattuso.

Il tecnico, noto per il suo carisma e la sua grinta, rappresenta per Cairo la soluzione ideale per restituire serenità e orgoglio a un ambiente che appare stanco e demotivato. Il sogno di portare Rino a Torino non è nuovo; Cairo, supportato da Vagnati, ci è andato vicino per diverse occasioni negli ultimi tre anni.

Tuttavia, vari fattori, tra cui la permanenza prolungata di Juric e le diverse opportunità professionali colte da Gattuso, hanno impedito la conclusione dell'operazione. Il percorso recente di Gattuso è stato intenso e variegato, passando per l'esperienza al Valencia, l'allenamento dell'Olympique de Marseille in Francia, la sfida con l'Hajduk in Croazia, dove ha quasi conquistato il titolo, fino all'incarico di commissario tecnico della Nazionale, conclusosi purtroppo con l'amara sconfitta ai rigori contro la Bosnia ed Erzegovina.

Proprio per questo, Cairo è disposto a fare un passo avanti per convincerlo, offrendo garanzie contrattuali che vadano oltre il semplice breve termine. Le indiscrezioni parlano di un contratto triennale, un segnale forte di volontà di pianificare un progetto a lungo termine e di costruire una crescita graduale e solida. Questa proposta triennale sarebbe lo strumento principale per convincere Gattuso a scegliere il Torino come sua prossima casa.

In conclusione, l'intera strategia di Urbano Cairo sembra muoversi su un doppio binario, fatto di scommesse tecniche e riflessioni societarie. Da un lato c'è la ricerca ossessiva dell'allenatore capace di dare una svolta all'identità della squadra, dall'altro c'è la consapevolezza che il ciclo attuale potrebbe richiedere un cambiamento radicale. È infatti emblematico che, mentre si discute di contratti pluriennali per tecnici del calibro di Gattuso, il presidente si sia dichiarato apertamente disponibile a cedere la società.

La condizione per tale operazione sarebbe l'arrivo di acquirenti che siano all'altezza del club, ovvero soggetti più ricchi e competenti, capaci di portare il Torino a un livello di competitività superiore a quello attuale. Questa ambivalenza tra il desiderio di costruire un futuro stabile con un nuovo allenatore e la possibilità di vendere l'intera realtà societaria rende il periodo di transizione attuale uno dei più intricati della storia recente del club granata, lasciando i tifosi in un'attesa carica di speranza ma anche di profonda incertezza





tuttosport / 🏆 29. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Torino FC Urbano Cairo Gennaro Gattuso Ivan Juric Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Agenda della Disabilità, un convegno a Torino l'8 maggioLa presentazione di un progetto nazionale per rafforzare la cultura dell’inclusione (ANSA)

Read more »

D'Aversa furioso, niente riposo per il Torino: le scelte drastiche dopo il ko contro l'UdineseL'allenatore non ha gradito gli errori commessi nell'ultima partita. La decisione? Domenica mattina di lavoro al Filadelfia

Read more »

Dove vedere Torino-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioniTorino-Sassuolo anticipo della 36ª e terzultima giornata di Serie A: tutto sulla partita, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Read more »

Malattie rare, parte da Milano la campagna Cl3ar per la salute dei reniDopo la tappa inaugurale di Milano, il tour proseguirà a Bari, Torino, Bologna, Palermo e Roma

Read more »

Darmian pronto a chiudere dove è sbocciata la carriera: trattativa col TorinoUomo spogliatoio. Che ha saputo accompagnare, passo dopo passo, compagni e gruppo verso il ventunesimo titolo nerazzurro. C'è tanto anche di chi gioca meno, di chi trova meno spazio, di chi meno scen

Read more »

Torino, sarà un altro anno zero: ecco chi parte, chi resta e chi è in bilico. E c'è pure D'AversaIl Torino si avvicina alla fine della stagione con più interrogativi che certezze. La salvezza conquistata in tempi rapidi da Roberto D’Aversa.

Read more »