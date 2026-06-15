G7 a Evian: tensione Trump-Europa e accordo Iran al centro del vertice

Il G7 di Evian si apre con tensioni tra Trump e l'Europa, minacce di dazi e l'accordo con l'Iran. L'Ue si prepara a una missione nello Stretto di Hormuz mentre restano divisioni su Israele e sanzioni.

Il vertice del G7 a Evian si apre con un clima teso, segnato dall'arrivo del presidente americano Donald Trump , che l'Europa considera un alleato difficile e inaffidabile.

Le cancellerie europee mormorano preoccupazioni mentre Trump, prima di partire dagli Stati Uniti, minaccia nuovi dazi al 100% contro vini e champagne francesi se Emmanuel Macron non eliminerà la tassa del 3% sui servizi digitali. Inoltre, su Truth, scrive che importare persone dal Terzo Mondo rende un paese del Terzo Mondo, un messaggio poco diplomatico per il bilaterale con il presidente francese.

La giornata è anche segnata dall'accordo con l'Iran, che gli europei giudicano con scetticismo, ma con operatività: Francia, Italia, Olanda e Gran Bretagna si dichiarano pronte a inviare una missione nello stretto di Hormuz per sminamento e riapertura al commercio. C'è cautela intorno all'annuncio di Trump e degli iraniani, con la speranza che non sia solo una trovata per l'80esimo compleanno del presidente americano.

I riflettori sono puntati su venerdì a Ginevra per la firma, ma soprattutto su cosa accadrà dopo, quando le delegazioni dovranno negoziare sul nucleare iraniano, il vero scoglio. Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con Antonio Costa da Evian, accoglie con favore l'accordo ma mostra cautela: le sanzioni europee contro l'Iran potrebbero essere revocate solo se Teheran cambierà atteggiamento in modo credibile e verificabile.

Ricorda che le sanzioni sono per violazioni dei diritti umani e armi di distruzione di massa, non solo per il nucleare. Il premier israeliano Netanyahu è un altro filo da torcere per l'Ue, che non riesce a varare sanzioni contro il ministro estremista Ben Gvir per mancanza di unanimità al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo. Anche il dossier sui prodotti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania non avanza, nonostante la possibilità di decidere a maggioranza.

L'ostinazione del governo israeliano a non ritirarsi dal Libano pesa sull'accordo Trump-Iran. Von der Leyen sottolinea che non ci può essere pace duratura finché il Libano è in fiamme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il rispetto della sovranità libanese. Antonio Tajani al Consiglio Affari Esteri aggiunge che bisogna fare in modo che il lavoro diplomatico continui, cessino i combattimenti in Libano, Hezbollah non attacchi più Israele e Israele non bombardi più Beirut.

Bisogna lavorare affinché l'inizio d'accordo si trasformi in vera pace e libertà di navigazione a Hormuz. Von der Leyen ribadisce che lo stretto deve riaprire e la libertà di navigazione essere ripristinata senza ostacoli, essenziale per stabilità regionale ed economia mondiale. L'intesa deve portare alla fine dei programmi nucleari e balistici iraniani.

Macron, intervistato da TF1 a Evian, annuncia che Francia e Gran Bretagna sono pronte a guidare una missione nello Stretto di Hormuz con sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura della via marittima una volta applicato l'accordo USA-Iran. La missione potrebbe essere dispiegata entro due o tre giorni.

La mossa europea è un modo per marcare il territorio in una trattativa di pace dove l'Ue non ha avuto un ruolo, sostituita dall'attivismo dei paesi arabi del Golfo, presenti a Evian per pranzo con i leader. La missione servirà a liberare lo stretto dalle mine iraniane, operazione per cui l'Italia si era dichiarata disponibile mesi fa, sperando che la disponibilità fosse apprezzata oltreoceano, ma Trump ha continuato a lamentarsi della mancanza di collaborazione europea, attaccando frontalmente Giorgia Meloni.

Il G7 di Evian si conferma dunque un vertice di tensione, con l'Europa che cerca di ritagliarsi un ruolo in uno scenario dominato dalle iniziative unilaterali di Trump e dalla crisi mediorientale. La speranza è che l'accordo con l'Iran possa portare a una stabilità duratura, ma le incognite sono molte, a partire dal comportamento di Israele e dall'effettiva volontà iraniana di negoziare.

La missione nello Stretto di Hormuz rappresenta un banco di prova per la credibilità europea, mentre le polemiche sui dazi e le tensioni commerciali restano sullo sfondo. Intanto, i leader europei cercano di mantenere una linea comune, nonostante le divisioni interne su sanzioni e politiche commerciali. Il vertice si concluderà con una dichiarazione congiunta, ma il vero lavoro diplomatico è solo all'inizio





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 Trump Iran Stretto Di Hormuz Ue

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giorgia Meloni al G7 di Evian: tensione con Trump e occhi sull'IranLa premier italiana è arrivata a Evian-les-Bains per il G7, dove ha affrontato questioni chiave come la guerra in Ucraina, le merci cinesi e l'intelligenza artificiale. Dopo un anno di ostilità con Trump, le relazioni USA‑Italia si tendono a stabilizzarsi, mentre si annuncia una possibile intesa con l'Iran che potrebbe ridurre la crisi energetica. Allo stesso tempo Meloni si prepara a interfacciarsi con la premier giapponese Sanae Takaichi, in vista del nuovo impegno politico e culturale su scala globale.

Read more »

Firma storico accordo USA-Iran e G7 a EvianOggi 15 giugno 2026: USA e Iran firmano memorandum digitale per avviare fase due dei negoziati di pace; riapre Stretto di Hormuz. Inizia G7 a Evian, Francia, con bilaterali attesi. Roberto Vannacci presenta programma di Futuro nazionale con proposte controverse. Scomparse due sorelle da casa famiglia in Abruzzo. Nipote 17enne confessa omicidio di zia. Alberto Stasi ottiene semilibertà. Bambina morta per malore in mare. Trump festeggia 80 anni e parla con Putin.

Read more »

G7 al via oggi a Evian, Trump 'superstar' e subito incontro con MacronI lavori si apriranno nel tardo pomeriggio con l'arrivo del presidente degli Stati Uniti, che sarà ricevuto dal presidente francese

Read more »

G7, il post provocazione di Trump a Évian'Se importi persone da Paesi del Terzo Mondo, diventi in fretta il Terzo Mondo. E non ci puoi fare niente”, ha scritto il presidente americano, rilanciando le sue critiche alle politiche migratorie di diversi Paesi europei

Read more »