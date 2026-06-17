G7: accordo su coordinamento per minerali critici e ruolo ampliato AIE

I leader del G7 hanno concordato di intensificare la cooperazione sulle catene di approvvigionamento di minerali critici, istituendo una piattaforma con un ruolo più ampio dell'Agenzia Internazionale per l'Energia per monitorare i mercati e gestire le scorte strategiche, al fine di ridurre la dipendenza dalla Cina e garantire la sicurezza delle forniture per difesa, tecnologia e energia rinnovabile.

I leader del G7 hanno convenuto mercoledì a intensificare il coordinamento sulle catene di approvvigionamento di minerali critici , definendo piani per coordinare la costituzione di scorte strategiche e per una nuova piattaforma di cooperazione con un ruolo ampliato per l'Agenzia Internazionale per l'Energia ( AIE ).

Le potenze occidentali stanno cercando di diversificare le proprie fonti di metalli essenziali per la difesa, la tecnologia e le energie rinnovabili, riducendo l'eccessiva dipendenza dai prodotti cinesi. La decisione arriva dopo che la Cina ha allarmato l'economia globale lo scorso anno imponendo restrizioni alle esportazioni di magneti permanenti, un evento che ha evidenziato la vulnerabilità della dipendenza da un unico fornitore.

In una dichiarazione congiunta, i leader hanno sottolineato l'impegno a istituire meccanismi armonizzati e interoperabili, iniziando con due minerali pilota: litio e nichel. L'obiettivo è evitare di minare la competitività o imporre oneri di costo eccessivi. Il G7 istituirà inoltre una piattaforma dedicata per coordinare le politiche, la condivisione dei dati e la risposta alle crisi, avvalendosi dell'AIE per monitorare i mercati e segnalare i rischi, compresa la fornitura di analisi e avvertimenti tempestivi in caso di distorsioni di mercato.

Questo sforzo rappresenta una risposta strategica alle sfide della sicurezza economica e della transizione energetica





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