G7 Condanna la Cina per Minacce a Est di Taiwan

Il G7, riunito a Parigi, condura le azioni cinesi a est di Taiwan. I ministri degli Esteri affermano che le pattuglie cinesi minacciano la stabilità regionale e la navigazione.

I ministri degli Esteri del Gruppo dei Sette (G7) hanno condannato con fermezza le crescenti attività militari e di polizia marittima della Cina nelle acque a est di Taiwan. La dichiarazione congiunta è stata pubblicata nella tarda serata di mercoledì, a conclusione di un vertice tenutosi a Parigi, nel cuore della capitale francese.

Il documento ufficiale, firmato dai principali rappresentanti delle nazioni occidentali, afferma esplicitamente che le azioni sempre più assertive di Pechino minacciano direttamente la stabilità regionale e la libertà di navigazione internazionale. I ministri hanno sottolineato come queste manovre rappresentino una seria minaccia per la sicurezza delle rotte marittime e per il trasporto commerciale globale.

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La Cina, che considera l'isola di Taiwan come propria territorio sovrano, ha intensificato le pattuglie della guardia costiana al largo della costa orientale dell'isola sin dal mese di giugno. I funzionari taiwanesi, che respingono le rivendicazioni di sovranità di Pechino, ritengono che queste attività siano parte di una preparazione strategica per un potenziale blocco marittimo.

Secondo le analisi presenti nel rapporto del G7, la Cina sta utilizzando in modo coordinato risorse militari, paramilitari e civili per esercitare pressione. Le attività cinesi sono descritte nel documento come un tentativo di ostacolare la navigazione e di imporre una giurisdizione fittizia, violando di fatto le norme internazionali sul diritto del mare.

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Posizioni delle Parti e Visioni Contrastanti

Il vertice ha visto la partecipazione di importanti figure della scena internazionale, tra cui il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiga, il segretario di Stato americano Marco Rubio, il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, il ministro degli Affari esteri francese Jean-Noel Barrot, il ministro degli esteri canadese Anita Anand, il vice primo ministro italiano Antonio Tajani, il ministro degli esteri giapponese Toshimitsu Motegi e l'Alto rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas.

La dichiarazione del G7 ribadisce con forza l'opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, specialmente se attuato mediante l'uso della forza o la coercizione. I ministri hanno espresso preoccupazione per il fatto che la Cina non abbia mai rinunciato all'uso della forza per portare Taiwan sotto il suo controllo, pur dichiarando di preferire una riunificazione pacifica.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Taipei considera criticamente le acque a est dell'isola come vitali per le rotte di approvvigionamento in tempo di guerra, specialmente in caso di conflitto o blocco navale. Il ministro della Difesa taiwanese Wellington Koo ha confermato martedì che la Cina sta conducendo esercitazioni di negazione dell'area nel Pacifico occidentale, che coinvolgono anche una delle sue portaerei e altre formazioni navali.

Il ministero degli Esteri cinese non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento per questo articolo. Tuttavia, la posizione di Pechino rimane invariata: non riconosce alcuna rivendicazione di sovranità da parte di Taiwan. Gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania hanno già espresso in precedenza la loro preoccupazione per queste azioni, coordinando ora una risposta diplomatica unita attraverso il G7 per dissuadere ulteriore aggressività.