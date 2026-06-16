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G7 di Évian: la seconda giornata si concentra sulla sicurezza europea e la stabilità in Medio Oriente

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G7 di Évian: la seconda giornata si concentra sulla sicurezza europea e la stabilità in Medio Oriente
G7UcrainaSicurezza
📆6/16/2026 8:31 AM
📰ilgiornale
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà il protagonista della seconda giornata del vertice del G7 a Évian, con una sessione dedicata alla pace e alla sicurezza per l'Ucraina e l'Europa. Il summit si allargherà poi ai partner del Golfo e del Medio Oriente, con gli arrivi di importanti leader della regione. Nel corso della giornata, il G7 si concentrerà anche sulla stabilità in Medio Oriente e sulla ricerca di nuovi partenariati internazionali.

La seconda giornata del vertice del G7 a Évian si concentrerà sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà il protagonista della giornata, partecipando alla sessione 'Costruire la pace e la sicurezza per l' Ucraina e l' Europa ' insieme ai leader dei Paesi del G7.

Il summit si allargherà poi ai partner del Golfo e del Medio Oriente, con gli arrivi dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, che si aggiungeranno al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, arrivato la sera precedente. Nel corso della giornata, il G7 si concentrerà anche sulla stabilità in Medio Oriente, con un pranzo di lavoro dedicato a questo tema.

Inoltre, arriveranno alcuni dei principali Paesi partner invitati dalla Francia, tra cui il presidente keniano William Ruto, il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, il premier indiano Narendra Modi e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Nel pomeriggio, si svolgerà una sessione di lavoro intitolata 'Creare nuovi partenariati e ricostruire la solidarietà internazionale', che riunirà i membri del G7, i Paesi partner, la Banca Mondiale e la Banca africana di sviluppo.

La giornata si concluderà con un momento musicale riservato ai leader e ai loro coniugi e con la cena di gala offerta dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla première dame Brigitte Macron

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G7 Ucraina Sicurezza Europa Medio Oriente Stabilità Partenariati Internazionali

 

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