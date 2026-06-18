G7 di Évian: svolta o teatro diplomatico sull'Ucraina?

Analisi del vertice del G7 di Évian e dei fattori che hanno spinto Trump a firmare una dichiarazione di sostegno all'Ucraina. Dubbi sulla durata degli impegni statunitensi e sulle vere intenzioni del presidente americano, tra pressioni interne, alleanze fragili e priorità che si spostano verso l'Iran.

Il vertice del G7 di Évian ha sollevato interrogativi sulla genuinità degli impegni assunti dagli Stati Uniti riguardo al sostegno all' Ucraina , dopo mesi di disinteresse da parte dell'amministrazione Trump .

La firma di Donald Trump su una dichiarazione che proclama un appoggio incondizionato a Kiev rappresenta una svolta significativa, ma le motivazioni dietro questo cambiamento sono complesse e multifattoriali. Il presidente statunitense è stato influenzato da una combinazione di elementi: le immagini dei bombardamenti russi su obiettivi civili, compresa la cattedrale della Dormizione, mostrate da Volodymyr Zelenskyj; la nuova percezione dell'Ucraina come attore militare capace, che non perde più terreno e ha persino portato la guerra in Russia con attacchi di droni; e la diplomazia lusinghiera degli altri leader del G7, che hanno elogiato Trump per l'accordo con l'Iran e per la sua "leadership", sebbene tali complimenti non fossero del tutto sinceri.

Inoltre, la pubblicazione del protocollo dell'accordo Stati Uniti-Iran, reso noto il 17 giugno, rivela un testo fortemente sbilanciato a favore dell'Iran, un dettaglio che potrebbe complicare la posizione di Trump di fronte all'opinione pubblica e alle prossime elezioni di metà mandato. La domanda cruciale è se questo vertice abbia rappresentato una vera inversione di tendenza o una semplice messa in scena diplomatica.

Solo il tempo potrà dire se gli Stati Uniti avranno un ruolo attivo in Ucraina come sperano il presidente francese Emmanuel Macron e gli altri leader europei. Uno sviluppo del genere rafforzerebbe le capacità di difesa di Kiev e spingerebbe Vladimir Putin a negoziare seriamente, ma è necessario non farsi troppe illusioni. Trump sembra concentrato principalmente sulla fine della guerra con l'Iran e sul controllo della narrazione per rivendicare una vittoria, a prescindere dai fatti.

Inoltre, dovrà giustificare il fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran citato nel protocollo, e affrontare le feroci critiche di Israele, particolarmente insidiose in vista delle elezioni di metà mandato. La sfiducia è tale che, già l'anno scorso, dopo un incontro con Trump, Macron si chiedeva se gli accordi raggiunti sarebbero rimasti validi anche solo due giorni dopo. Oggi, alla luce di Évian, la domanda è sostanzialmente la stessa: cosa resterà degli impegni presi?

La risposta a questa domanda definirà non solo il futuro dell'Ucraina, ma anche la credibilità della stessa diplomazia multilaterale e la stabilità geopolitica globale





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