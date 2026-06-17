G7 di Evian: Trump e Meloni si incontrano, ma il summit si chiude con una sostanziale compattezza

Il G7 di Evian si chiude con un risultato positivo, dopo che Donald Trump e Giorgia Meloni si sono incontrati. Il presidente americano ha contribuito a mantenere aperto il dialogo con gli altri leader, mentre al centro dei colloqui c'era anche il dossier Iran.

Cala il sipario sul G7 di Evian. Il summit si chiude restituendo la fotografia di una sostanziale compattezza tra i Grandi su alcuni dei dossier più delicati dell'agenda internazionale, a partire dall' Ucraina .

Un risultato tutt'altro che scontato, considerando la presenza di Donald Trump, che alla vigilia rappresentava una delle principali incognite del vertice. Il presidente americano sembra invece aver contribuito a mantenere aperto il dialogo con gli altri leader. Tra questi anche la premier Giorgia Meloni, che a margine del summit ha commentato il rapporto con Trump definendolo immutato: 'Siamo due persone dal carattere forte che fanno l'interesse dei propri Paesi'.

Al centro dei colloqui anche il dossier Iran, con Trump impegnato a difendere l'accordo in 14 punti che nelle prossime ore sarà siglato con Teheran. Ora l'attenzione si sposta sul prossimo Consiglio europeo, dove si discuteranno temi particolarmente delicati, tra cui il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Le ultime notizie dal nostro inviato Antonio Att





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G7 Di Evian Donald Trump Giorgia Meloni Ucraina Iran Accordo In 14 Punti

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