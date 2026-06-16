G7 di Evian: Trump promette l'apertura totale dello Stretto di Hormuz e le sanzioni rimangono in vigore

Durante il G7 a Evian, Trump annuncia che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto, mentre Macron guida una possibile missione europea. Von der Leyen sottolinea che le sanzioni UE resteranno finché l'Iran non cambierà comportamento, e Netanyahu dichiara che la minaccia esistenziale è stata eliminata, ma la lotta continua.

Il G7 a Evian-les-Bains è stato teatro di una serie di dichiarazioni che hanno segnato un nuovo capitolo nelle tensioni geopolitiche legate allo Stretto di Hormuz, al conflitto in Ucraina e alla questione nucleare iraniana.

Donald Trump, presente al vertice, ha annunciato con tono deciso che a partire da venerdì lo stretto sarà "completamente aperto", sottolineando che gli Stati Uniti non prevedono alcun allentamento delle sanzioni contro l'Iran finché non saranno verificate modifiche concrete nel comportamento di Teheran. La promessa di riaprire la via marittima senza pedaggi è stata accolta con cautela da altri leader: il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, su X, ha ricordato che la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo avverrà il 19 giugno, e ha precisato che l'obiettivo a lungo termine è garantire la libertà di navigazione senza oneri aggiuntivi.

Il presidente francese Emmanuel Macron, in apertura del G7, ha chiarito che la Francia, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e l'Italia sono pronte a guidare una missione multinazionale nello Stretto di Hormuz entro due‑tre giorni, se l'accordo tra USA e Iran verrà effettivamente attuato. Macron ha ribadito che imposizioni di pedaggi sarebbe contraria al diritto internazionale e ha invitato a perseguire una risoluzione che includa la fine dei programmi nucleari e missilistici di Teheran.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha aggiunto che le sanzioni UE rimarranno in vigore finché l'Iran non dimostrerà un cambiamento credibile e verificabile, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani e il possesso di armi di distruzione di massa. Nel frattempo, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sostenuto che la minaccia esistenziale della presenza iraniana è stata eliminata, ma che la lotta non è ancora conclusa, indicando la necessità di vigilare anche sul fronte libanese.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha ricordato i tradimenti storici subiti dall'Iran, citando il colpo di Stato del 1953 sostenuto da Stati Uniti e Regno Unito, e ha espresso scetticismo sulla capacità di ricostruire la fiducia con Washington. Parallelamente, il governo francese ha considerato l'impiego della portaerei Charles de Gaulle e di aerei da ricognizione come possibili primi passi di una missione di sorveglianza nella zona.

Le dichiarazioni hanno inoltre richiamato l'attenzione sul ruolo della diplomazia rispetto all'uso della forza. L'ex presidente Barack Obama, in una recente intervista, ha rimarcato l'importanza di un approccio diplomatico per prevenire ulteriori escalation, sottolineando che la diplomazia può risolvere l'80‑90% delle controversie senza ricorrere alla guerra.

In questo scenario complesso, la riapertura dello Stretto di Hormuz rappresenta non solo una questione di sicurezza marittima, ma anche un elemento cruciale per la stabilità economica globale, poiché le rotte di transito del petrolio sono fondamentali per i mercati internazionali





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