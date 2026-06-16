G7: discussa l'accesso selettivo ai modelli IA statunitensi per partner fidati

Al vertice del G7 in Francia, i leader hanno esaminato una proposta per concedere a paesi e aziende considerati affidabili l'accesso ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati sviluppati negli USA, per aggirare il divieto imposto ai non americani. La misura, che riguarda tecnologie come Mythos di Anthropic, solleva questioni di sicurezza informatica e di cooperazione internazionale.

I leader del G7 hanno discusso la creazione di un programma per consentire a un numero limitato di partner considerati affidabili l'accesso ai modelli di intelligenza artificiale di frontiera sviluppati negli Stati Uniti da aziende come Anthropic .

L'iniziativa mirerebbe ad ottenere un'esenzione dal divieto attualmente in vigore per i cittadini non statunitensi, una misura imposta da Washington la scorsa settimana per ragioni di sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito da tre fonti diplomatiche, i delegati hanno avanzato la proposta durante i colloqui a margine della cena di apertura del vertice del G7 a Evian-les-Bains, in Francia, interagendo principalmente con il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick.

I partner fidati potrebbero essere sia nazioni sia aziende, ma le trattative sono ancora in corso e non è prevista alcuna dichiarazione ufficiale sul tema nella giornata di mercoledì, quando la tecnologia sarà uno dei punti all'ordine del giorno. La questione riguarda in particolare modelli avanzati come Mythos di Anthropic, progettato per individuare vulnerabilità nel codice informatico.

Gli esperti di cybersecurity avvertono che tale tecnologia potrebbe potenziare significativamente gli attacchi ai sistemi tecnologici del settore bancario, anche se finora non è stata resa accessibile a nessuna banca europea. L'Unione Europea sta cercando di ottenere l'accesso a Mythos per analizzarne le implicazioni e valutarne i rischi, in un contesto in cui la corsa all'IA di nuova generazione solleva interrogativi sulla sicurezza, sul controllo delle tecnologie critiche e sulla necessità di collaborazioni internazionali selettive.

Il dibattito riflette le tensioni tra l'esigenza di proteggere know-how sensibili e la volontà di non rimanere esclusi dall'innovazione, con il G7 chiamato a trovare un equilibrio tra competitività e regolamentazione. Il vertice in corso rappresenta un momento cruciale per definire le politiche occidentali verso l'intelligenza artificiale, in un'ottica di contenimento della Cina e di gestione condivisa dei rischi tecnologici





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