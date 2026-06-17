G7: Francia spinge per accordo sui minerali critici per ridurre dipendenza dalla Cina

Il vertice del G7 a Evian-les-Bains, in Francia, si è concluso con un importante accordo sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici. La Francia, paese ospitante, ha spinto i partner a concordare una dichiarazione che include misure per ridurre la dipendenza dell'Occidente dalla Cina e proteggere gli investitori da contromisure e pratiche di dumping. I leader hanno discusso della sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali, un tema centrale della presidenza francese del G7, insieme a un più ampio sforzo volto a correggere gli squilibri economici globali.

Il vertice del G7 a Evian-les-Bains, in Francia, si è concluso con un importante accordo sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici . La Francia, paese ospitante, ha spinto i partner a concordare una dichiarazione che include misure per ridurre la dipendenza dell'Occidente dalla Cina e proteggere gli investitori da contromisure e pratiche di dumping.

I leader hanno discusso della sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali, un tema centrale della presidenza francese del G7, insieme a un più ampio sforzo volto a correggere gli squilibri economici globali. La Cina ha spaventato l'economia globale lo scorso anno quando alcune industrie sono quasi ferme dopo che Pechino ha imposto restrizioni sulle esportazioni di terre rare.

Questo episodio ha evidenziato la dipendenza delle catene di approvvigionamento occidentali in settori come l'energia, la difesa e la tecnologia da questi beni. Le misure discusse includono prezzi di sostegno, standard di mercato, sussidi e acquisti garantiti, nonché mezzi per aumentare gli investimenti privati nelle catene di approvvigionamento dei minerali critici fuori dalla Cina.

Tuttavia, qualsiasi misura annunciata al G7 sarà probabilmente solo un primo passo. La Cina ha gradualmente stretto il suo controllo sulle esportazioni di materiali di nicchia e metalli per batterie. I paesi occidentali stanno cercando di garantire l'accesso alle miniere e di costruire capacità di trattamento e riciclo, ma ci vorranno anni per intaccare la posizione dominante della Cina, che è stata costruita nel corso di decenni.

Il G7 discuterà anche come riequilibrare il commercio globale e affrontare la concorrenza predatoria, principalmente da parte della Cina. La Francia ha riassunto gli squilibri come segue: la Cina produce troppo, gli Stati Uniti consumano troppo e i europei investono troppo poco.

C'è una crescente allarme in Europa per il surplus commerciale record della Cina e il suo spostamento verso la catena del valore, che gli analisti descrivono come un 'secondo shock cinese' dopo la sua dominanza delle industrie a basso valore negli anni 2000. Il presidente francese Emmanuel Macron ha cercato di coinvolgere la Cina prima del vertice in un ultimo tentativo di cooperazione, ma Pechino respinge le rivendicazioni dell'UE di sussidi ingiusti e ha ripetutamente minacciato 'contromisure forti' alle proposte dell'UE di 'Acquista europeo' e regole sulla sovranità tecnologica riviste.

I leader del G7 discuteranno anche dell'Intelligenza Artificiale durante il pranzo di mercoledì, inclusa la responsabilità dei bot e degli agenti e come l'IA presenta ciò che è vero e falso. Il fondatore di OpenAI, Sam Altman, e il CEO di Anthropic, Dario Amodei, sono attesi al pranzo





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