G7: inflazione e petrolio frenano la crescita, ma i leader evitano di scontrarsi con Trump

I leader del G7 si riuniscono in Francia per discutere dell'economia globale, segnati dall'aumento dell'inflazione e dei prezzi del petrolio causati dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le critiche alle politiche di Trump, i leader evitano scontri diretti e si concentrano su dichiarazioni su temi specifici.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi durante una sessione di lavoro al vertice del G7 a Evian-les-Bains, in Francia, il 16 giugno 2026.

L'inflazione in aumento e un balzo del 30% dei prezzi del petrolio stanno frenando la crescita globale, ma i leader delle principali economie mondiali difficilmente incolperanno il presidente americano Donald Trump per il rallentamento causato dalla guerra quando si incontreranno in Francia mercoledì per discutere di economia. I leader del G7, già segnati dai dazi statunitensi e dai conflitti su NATO e Groenlandia, hanno criticato pubblicamente la decisione di Trump di non consultarli prima che gli Stati Uniti e Israele lanciassero la guerra con l'Iran alla fine di febbraio, mentre mettevano in guardia sulle probabili ripercussioni economiche.

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno annunciato nel fine settimana di aver raggiunto un accordo per fermare i combattimenti e aprire lo Stretto di Hormuz, inviando un'ondata di ottimismo sui mercati globali. Ma l'impatto della guerra sull'economia globale è già evidente: ha fatto salire i prezzi dell'energia, rinnovato le pressioni inflazionistiche e suscitato preoccupazioni per una grave crisi alimentare nei paesi in via di sviluppo.

Le banche centrali hanno stretto la politica monetaria, con la Banca Centrale Europea e la Banca del Giappone che hanno alzato i tassi di interesse nell'ultima settimana per scongiurare un impatto inflazionistico più forte. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di essere 'stufo' dell'impatto del conflitto sulle bollette energetiche e il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha messo in guardia sulle conseguenze economiche e sociali della guerra.

L'aumento dei prezzi ha anche intaccato i consensi di Starmer, del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del presidente francese Emmanuel Macron. Ma i leader hanno in gran parte messo da parte le discussioni sull'impatto economico della guerra durante il vertice del G7 di questa settimana, data la volontà di evitare uno scontro con Trump, della cui cooperazione hanno bisogno su questioni che vanno dall'Ucraina e la NATO al commercio.

Il risultato, secondo gli analisti, è che il G7 - nato dallo shock petrolifero del 1973 per aiutare a gestire le crisi economiche - sta ora eludendo la principale sfida economica mondiale, rischiando di erodere la propria rilevanza.

'Le politiche statunitensi stanno danneggiando l'attività economica mondiale', ha affermato Marcelo Estevao, capo economista dell'Institute of International Finance. 'Hai un paese con la più grande economia che mina quella che avrebbe potuto essere un'agenda di collaborazione del G7', ha aggiunto, sottolineando che i leader del G7 devono rafforzare la rilevanza del G7 in un momento in cui le economie dei mercati emergenti - che non fanno parte del gruppo - rappresentano una quota maggiore dell'economia globale.

La Francia, desiderosa come presidente di turno del G7 di evitare conflitti, ha preventivamente annullato qualsiasi tentativo di emettere una dichiarazione finale ampia, o comunicato, e si è invece concentrata su dichiarazioni su questioni più specifiche come gli squilibri globali, le catene di approvvigionamento di minerali critici e il passaggio degli aiuti allo sviluppo a programmi più orientati agli investimenti. Ma le probabilità di uno scontro sono diminuite grazie all'accordo provvisorio concluso da funzionari statunitensi e iraniani poco prima che Trump partisse per la Francia.

Gli economisti affermano che l'accordo è una buona notizia per l'economia globale, ma avvertono dei grandi rischi se l'accordo fallisce e il conflitto si intensifica. Aggiungono che anche il ritorno alla normalità dei flussi commerciali richiederà mesi, se non di più, mentre gli analisti del settore energetico e gli esperti marittimi affermano che ci vorrà un anno perché le forniture di bunker fuel tornino alla normalità.

Il capo del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, che ha partecipato al vertice del G7 in Francia, ha condiviso una visione più ottimistica in un post sul blog lunedì dopo la conclusione dell'accordo, ritirando i suoi cupi avvertimenti di due mesi fa. Ha affermato che l'economia mondiale regge finora, senza segni di un rallentamento globale nonostante impatti significativi in varie regioni. Il FMI, il cui maggiore azionista sono gli Stati Uniti, pubblicherà una previsione globale aggiornata il 8 luglio.

Il post di Georgieva, arrivato giorni dopo una previsione più cupa della Banca Mondiale, suggerisce che il FMI potrebbe optare per lo scenario meno peggiore tra tre, uno dei quali presupponeva una guerra breve con l'Iran e proiettava una crescita del 3,1% nel 2026, in calo rispetto al 3,4% del 2025. Il suo scenario peggiore mostrava una crescita che scendeva a solo il 2%, con un'inflazione al 5,8%.

I funzionari statunitensi hanno notato che i prezzi del petrolio sono scesi dai picchi e che l'economia americana resta solida, ma il contesto globale rimane fragile. La riunione del G7 si svolge in un clima di incertezza, con i leader che cercano di bilanciare le proprie priorità nazionali con la necessità di una cooperazione internazionale.

L'accordo tra Stati Uniti e Iran ha portato un sollievo temporaneo, ma le conseguenze della guerra continuano a farsi sentire, con interruzioni delle catene di approvvigionamento e pressioni inflazionistiche che persistono. La capacità del G7 di affrontare queste sfide sarà cruciale per la sua credibilità futura. Molti osservatori ritengono che il gruppo debba adattarsi a un mondo multipolare, dove le economie emergenti giocano un ruolo sempre più centrale.

La mancanza di un comunicato congiunto ampio potrebbe essere vista come un segno di debolezza, ma la Francia spera che dichiarazioni mirate possano comunque produrre risultati tangibili. Nel frattempo, i mercati globali restano in attesa di ulteriori sviluppi, con gli investitori che monitorano attentamente le mosse delle banche centrali e l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. La prossima pubblicazione delle previsioni del FMI il 8 luglio fornirà ulteriori indicazioni sulle prospettive economiche globali





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 Inflazione Petrolio Guerra Iran Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stati Uniti e Iran annunciano un cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di HormuzUn accordo preliminare tra Washington e Teheran mette fine alle ostilità, prevede un periodo di 60 giorni di tregua e potrebbe condurre a una revisione delle sanzioni e a future trattative sul programma nucleare iraniano, con immediati riflessi sui mercati petroliferi.

Read more »

L'accordo tra Stati Uniti e Iran riapre Hormuz e rimanda la questione nucleare'L'accordo con la Repubblica islamica dell'Iran è ora completo. Congratulazioni a tutti!', ha scritto Trump, che esorta: 'Navi del mondo, accendete i motori. Che il petrolio scorra!'. La firma è prevista venerdì in Svizzera

Read more »

Tutte le cose che NON sappiamo sull’accordo fra Stati Uniti e IranNon c'è un testo pubblico: rimangono molti dubbi sul programma nucleare iraniano e sulla disponibilità di Israele a interrompere gli attacchi in Libano

Read more »

Trump annuncia accordo preliminare per porre fine alla guerra nel GolfoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un accordo preliminare per porre fine alla guerra nel Golfo è stato firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran. Tuttavia, i dettagli dell'accordo non sono ancora stati resi pubblici e sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno dichiarato che una pace permanente deve ancora essere negoziata. L'accordo estende una fragile tregua annunciata ad aprile per altri 60 giorni e riapre lo stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran a febbraio.

Read more »