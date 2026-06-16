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G7 leaders pledge to step up efforts to address global debt vulnerabilities

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G7 leaders pledge to step up efforts to address global debt vulnerabilities
G7Debito GlobaleCooperazione Internazionale
📆6/16/2026 11:56 PM
📰Internazionale
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I leader del G7 si impegnano a intensificare gli sforzi per affrontare le vulnerabilità legate al debito a livello globale. La dichiarazione dei leader del G7 ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo, mentre si urtano per le riforme e un maggiore impegno per l'investimento privato. La dichiarazione ha sottolineato l'importanza del progresso verso un approccio comune per la ristrutturazione del debito per i paesi a reddito medio vulnerabili che non sono ammissibili al Quadro Comune delle 20, stabilito durante la COVID per aiutare i paesi più poveri.

I leader del G7 si impegnano a intensificare gli sforzi per affrontare le vulnerabilità legate al debito a livello globale. Il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, il presidente del Kenya William Ruto e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi hanno interagito dopo aver posato per una foto di gruppo durante il vertice del G7, tenutosi a Evian-les-Bains, in Francia, il 16 giugno 2026.

I leader del G7 hanno emesso una dichiarazione congiunta dopo una sessione che ha incluso paesi ospiti come il Kenya, l'Egitto, l'India, il Brasile e la Corea del Sud. La dichiarazione ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo, mentre si urtano per le riforme e un maggiore impegno per l'investimento privato. Hanno detto che le politiche di sviluppo tradizionali avevano prodotto risultati, ma avevano solo

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G7 Debito Globale Cooperazione Internazionale Investimento Privato Ristrutturazione Del Debito Paesi A Reddito Medio Vulnerabili

 

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