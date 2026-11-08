G7 Parigi: alleati valutano l'impatto della sconfitta di Trump alle midterm

Il G7 a Parigi lunedì 9 novembre sarà il primo test per gli alleati di Washington dopo la sconfitta di Donald Trump alle elezioni di medio termine. Al centro restano Ucraina, Medio Oriente e rapporti con i partner.

I ministri degli esteri del G7 si riuniscono a Parigi lunedì 9 novembre, in un incontro che offrirà agli alleati di Washington la prima occasione per valutare se la sconfitta del presidente Donald Trump alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti cambierà l'approccio dell'amministrazione americana. La notizia è stata riportata da Reuters, che cita quattro diplomatici del G7 secondo cui il vertice servirà a capire quali saranno le conseguenze del voto su Ucraina, Medio Oriente e rapporti con i partner più stretti.

La riunione è stata spostata con breve preavviso da Marsiglia a Parigi per motivi di sicurezza, dopo settimane di proteste in tutta la Francia. Al tavolo siederà il segretario di Stato americano Marco Rubio, considerato un potenziale candidato alla presidenza nel 2028, che farà la sua prima apparizione davanti agli alleati dopo le elezioni.

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G7 Parigi: il primo confronto dopo il voto di medio termine

I diplomatici del G7 ritengono che la sconfitta dei Repubblicani alle midterm possa restringere il margine di manovra della Casa Bianca, ma non si aspettano un ritorno al tradizionale multilateralismo statunitense. Secondo le loro valutazioni, la politica estera resta saldamente sotto il controllo di Donald Trump.

Oltre alla Francia, il G7 comprende Regno Unito, Canada, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, insieme all'Unione europea. Alla riunione parteciperanno anche ministri di Ucraina, Arabia Saudita, Egitto, Corea del Sud e Brasile, segno che l'agenda va oltre i soli membri del gruppo.

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Il vertice di Parigi precede di poche ore i colloqui trilaterali di martedì ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Funzionari di Francia, Regno Unito, Germania, NATO e Commissione europea intendono essere presenti nella capitale emiratina, anche se non dovrebbero partecipare al formato trilaterale.

Ucraina, Iran e Libano: le posizioni sul tavolo

L'Ucraina è in cima all'agenda del G7, e i diplomatici descrivono un quadro cupo. Il fronte si è sostanzialmente stabilizzato, rendendo improbabili sfondamenti importanti, ma la Russia avrebbe cambiato tattica prendendo di mira sistematicamente le infrastrutture energetiche per provocare un blackout nazionale durante l'inverno.

Secondo i diplomatici, la carenza di intercettori Patriot e di altri sistemi di difesa aerea rappresenta la vulnerabilità militare più urgente di Kyiv. Uno degli obiettivi della riunione sarà mantenere la pressione su Mosca e mobilitare ulteriore sostegno militare, finanziario ed energetico per l'Ucraina.

Giorgia Meloni ha avvertito il 5 novembre che l'Europa rischia di diventare irrilevante negli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina, se gli Stati membri continueranno a seguire percorsi diplomatici separati invece di concordare un rappresentante e una strategia comuni. Il tema sarà probabilmente sollevato al G7, e rivela le tensioni tra gli europei.

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Anche l'Iran dovrebbe occupare un posto di rilievo nei colloqui. I alleati occidentali del G7 hanno più volte espresso scetticismo sulla guerra e temono che ulteriori azioni militari statunitensi possano aggravare la crisi invece di risolverla.

La Francia spinge per discutere un nuovo quadro di sicurezza sostenuto dalle Nazioni Unite, destinato a sostituire gli attuali accordi nel Libano meridionale, e ha proposto opzioni tra cui una forza internazionale franco-italiana. Secondo i funzionari francesi, Washington è riluttante ad accettare alcune di queste idee, mentre i diplomatici vedono nel G7 un'occasione per ridurre le divergenze.

Impatto per gli alleati e prossimi passi diplomatici

Per gli alleati europei e asiatici, l'esito del voto americano potrebbe tradursi in una maggiore pressione per coordinare posizioni comuni prima che l'amministrazione Trump prenda decisioni autonome. Il G7 di Parigi è quindi il primo banco di prova concreto per capire quanto questo cambiamento possa incidere sulle scelte di politica estera.

Il prossimo passaggio scadenzato riguarda il Libano meridionale, dove gli accordi attuali scadranno alla fine dell'anno. I diplomatici sostengono che la scadenza si avvicina e rende più urgente trovare un'intesa tra i membri del G7 sul nuovo quadro di sicurezza proposto dalla Francia.