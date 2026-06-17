G7 promette coordinamento sull'IA e programma 'partner fidati'

I leader del G7 si impegnano per un coordinamento più stretto sull'intelligenza artificiale e discutono un programma di 'partner fidati' per l'accesso a modelli IA avanzati, tra preoccupazioni per la sicurezza informatica e la sovranità tecnologica europea.

I leader del Gruppo dei Sette (G7) hanno concluso il vertice di tre giorni a Evian-les-Bains, in Francia, con l'impegno a rafforzare il coordinamento sulle opportunità e i rischi legati all'intelligenza artificiale avanzata.

In una dichiarazione congiunta pubblicata mercoledì 17 giugno, i capi di Stato e di governo hanno annunciato l'incarico a funzionari finanziari, autorità di regolamentazione ed esperti di cybersecurity di valutare l'impatto dei modelli di IA all'avanguardia sulla stabilità finanziaria, la produttività e i mercati del lavoro. Tra le misure discusse, spicca la creazione di un programma denominato partner fidati, che consentirebbe a Paesi non statunitensi di accedere a modelli avanzati di IA sviluppati da aziende come Anthropic, OpenAI e Google, in un contesto in cui gli Stati Uniti hanno recentemente imposto restrizioni all'accesso da parte di cittadini stranieri per motivi di sicurezza nazionale.

Il dibattito è stato acceso anche dalle preoccupazioni riguardanti Mythos, il modello di Anthropic progettato per individuare vulnerabilità nel codice e rafforzare le difese informatiche. Secondo gli esperti, Mythos potrebbe paradossalmente potenziare gli attacchi proprio contro i sistemi che intende proteggere, sollevando interrogativi sulla doppia natura di queste tecnologie.

La decisione del presidente americano Donald Trump di bloccare l'accesso ai modelli avanzati da parte di cittadini stranieri ha spinto il G7 a discutere il programma partner fidati, che potrebbe includere sia Paesi che aziende, consentendo loro di utilizzare l'IA per sviluppare difese più robuste contro rivali come la Cina. Durante un pranzo di lavoro con i Ceo di Anthropic, OpenAI e Google, i leader hanno approfondito le questioni regolatorie e le infrastrutture necessarie per sostenere l'innovazione.

L'Europa si trova in una posizione complessa: da un lato cerca maggiore sovranità e minore dipendenza dalla tecnologia e dalla sicurezza statunitensi, dall'altro deve tenere il passo con i progressi guidati da colossi americani che dominano cloud computing, semiconduttori e ricerca IA. La Commissione Europea ha recentemente svelato piani per creare gigafabbriche di IA e infrastrutture di calcolo su larga scala, insieme a leggi per potenziare l'industria domestica del cloud, dell'IA e dei semiconduttori.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, intervenuta al pranzo con i leader tecnologici, ha sottolineato che è nell'interesse reciproco degli Stati Uniti e dell'Unione Europea che l'UE utilizzi i migliori modelli IA, elogiando al contempo le mosse americane per garantire un comportamento responsabile delle aziende nel lancio di nuovi modelli potenti





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