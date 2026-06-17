G7: richiesto cessate il fuoco in Libano e sostenuto accordo provvisorio con l'Iran

I capi del G7 hanno esortato un cessate il fuoco immediato in Libano e hanno accolto favorevolmente un accordo temporaneo tra Stati Uniti e Iran, puntando a diversificare le rotte energetiche e a impedire lo sviluppo nucleare iraniano.

I leader del G7 hanno utilizzato la sessione di lavoro a Evian-les-Bains, in Francia, per lanciare un appello pressante a un cessate il fuoco immediato in Libano , mentre esprimevano il loro sostegno a un accordo provvisor{io} con l' Iran volto : .

La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, insieme al primo ministro britannico Keir Starmer, al premier canadese Mark Carney e al cancelliere tedesco Friedrich Merz, ha sottolineato la necessità di diversificare le rotte di approvvigionamento energetico per ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz, un punto strategico minacciato dall'escalation del conflitto iraniano. Nel contesto del vertice, le potenze del G7 hanno commentato i primi dettagli del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, che prevede un'estensione di 60 giorni del cessate il fuoco proclamato ad aprile, con l'obiettivo di avviare negoziati verso un trattato definitivo.

Il documento, non ancora reso pubblico, prevede la riapertura dello Stretto entro venerdì, con una coalizione guidata da Regno Unito e Francia pronta a garantire la sicurezza delle rotte marittime. Gli Stati membri hanno affermato la loro disponibilità a contribuire all'implementazione dell'accordo e a monitorare che l'Iran non acquisisca armi nucleari, ribadendo che le minacce regionali vanno affrontate con fermezza.

Tuttavia, gli analisti hanno evidenziato le incongruenze tra le dichiarazioni ufficiali e la realtà sul terreno. L'amministrazione Trump, pur celebrando il raggiungimento di un'intesa, non ha ottenuto la consegna delle scorte di uranio altamente arricchito né la distruzione delle capacità missilistiche iraniane, né ha forzato il ritiro del sostegno a gruppi militanti come Hezbollah.

Inoltre, la questione libanese resta apertamente irrisolta: l'occupazione israeliana del sud del Libano continua, con più di un milione di profughi interni, mentre Hezbollah rimane operativo e non si è dimostrato disposto a deporre le armi senza un ritiro completo delle forze israeliane. L'Iran ha infatti dichiarato che qualsiasi accordo permanente dovrà includere il ritiro di Israele dal territorio libanese, condizione che Tel Aviv ha finora rifiutato, creando una frattura anche con gli Stati Uniti, il cui presidente Trump ha criticato pubblicamente il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Il comunicato congiunto del G7, quindi, richiede un "cessate il fuoco robusto e immediato" in Libano, la disarmamentazione di Hezbollah e una pressione continua su Teheran affinché rispetti gli impegni nucleari. In un clima di crescente tensione elettorale negli Stati Uniti, dove le elezioni di metà mandato si avvicinano, le posizioni dei leader americani saranno sottoposte a un'intensa scrutinio da parte dei conservatori più bellicosi.

Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con cautela l'evolversi dei negoziati, sperando che l'accordo provvisorio possa trasformarsi in un vero e proprio trattato di pace capace di stabilizzare un'area da tempo afflitta da conflitti multipli





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