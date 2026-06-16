G7 si impegna a intensificare gli sforzi sul debito globale, focus sui paesi a medio reddito

I leader del G7, riuniti in Francia, hanno promesso di potenziare le azioni per gestire le vulnerabilità del debito globale, in particolare nei paesi a medio reddito non coperti dal G20 Common Framework. La dichiarazione, emessa con il supporto di Kenya e Corea del Sud, sottolinea la necessità di riforme e di un maggiore ruolo degli investimenti privati, nonostante il calo drastico degli aiuti pubblici criticato da Oxfam.

I leader del G7, riuniti a Evian-les-Bains in Francia, hanno assunto un impegno formale per intensificare gli sforzi internazionali volti ad affrontare le crescenti vulnerabilità legate al debito a livello globale, con una particolare attenzione verso i paesi a medio redditto che al momento non risultano eleggibili per il quadro comune (Common Framework) del G20, lo strumento di ristrutturazione del debito creato durante la pandemia per i paesi più poveri.

La dichiarazione congiunta, emessa al culmine di una sessione allargata che ha visto la partecipazione di Kenya, Egitto, India, Brasile e Corea del Sud, ribadisce la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per lo sviluppo, promuovendo riforme e incentivando un ruolo più sostanziale degli investimenti privati. I governanti riconoscono che, sebbene le politiche di sviluppo tradizionali abbiano prodotto risultati, il loro impatto si è rivelato limitato nel ridurre la dipendenza finanziaria dall'assistenza esterna.

Le risorse pubbliche, già fortemente ridotte negli ultimi anni da economie avanzate come Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e Giappone, continueranno a giocare un ruolo chiave ma si dichiarano chiaramente insufficienti a soddisfare i bisogni globali di sviluppo.

"Intensificheremo gli sforzi per affrontare l'escalation delle vulnerabilità del debito globale che minacciano la stabilità economica e limitano lo spazio fiscale per interventi essenziali nei servizi pubblici", recita il testo, sostenuto in particolare da Corea del Sud e Kenya. L'accento sulla necessità di un approccio comune alla ristrutturazione del debito per i paesi a medio reddito vulnerabili rappresenta un passo verso soluzioni proattive, come sottolineato da Eric LeCompte di Jubilee USA Network: "Ciò che essentially chiedono è una ristrutturazione del debito preventiva, gestire il debito prima che diventi una crisi".

Tuttavia, il quadro è segnato da una drastica contrazione degli aiuti pubblici: i dati dell'OECD mostrano che nel 2025 l'assistenza ufficiale per lo sviluppo è diminuita del 23,1% in termini reali, scendendo a 174,3 miliardi di dollari, con un crollo del quasi 57% da parte degli Stati Uniti e riduzioni più contenute ma significative da Germania, Francia, Regno Unito e Giappone. Di fronte a questo scenario, organizzazioni per lo sviluppo come Oxfam International hanno espresso forte critica alla dichiarazione del G7, accusando i leader di aver compiuto il più grande taglio collettivo nella storia degli aiuti salvavita.

"Ricalibrare gli aiuti per fornire incentivi finanziari multipli agli investitori privati invece di costruire scuole e ospedali pubblici è la cosa sbagliata da fare e peggiorerà ulteriormente una situazione già critica", ha dichiarato Joern Kalinski, consulente senior di Oxfam per il G7, ribadendo la necessità che i paesi del G7 raggiungano l'obiettivo precedentemente concordato dello 0,7% del reddito nazionale lordo destinato agli aiuti. La discussione evidenzia una crescente tensione tra il riconoscimento della gravità della crisi del debito e la volontà politica di mobilitare risorse pubbliche adeguate, spostando invece il focus verso il finanziamento privato in un contesto di crescente insicurezza alimentare, povertà e disuguaglianze che minacciano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU.

La scelta dei paesi invitati - Kenya, Egitto, India, Brasile e Corea del Sud - riflette l'intenzione del G7 di includere voci chiave del Global South in un dialogo che va oltre le tradizionali economie avanzate, anche se le misure concrete annunciate appaiono ancora insufficienti a colmare il divario di finanziamento per lo sviluppo, stimato in trilioni di dollari. L'incontro di Evian-les-Bains,大家在场 tra i capi di Stato e di governo e i rappresentanti delle principali istituzioni finanziarie internazionali, cerca quindi di ridefinire il paradigma della cooperazione internazionale, promuovendo strumenti innovativi come le garanzie pubbliche per mitigare il rischio per gli investitori privati e le consultazioni strutturate per la ristrutturazione del debito.

Tuttavia, la perdita di slancio negli aiuti pubblici rimane una criticità fondamentale, poiché senza un impegno concreto per reintegrare e aumentare i flussi di fondi pubblici, gli sforzi per mobilitare il capitale privato potrebbero rivelarsi inefficaci nel raggiungere i più bisognosi e nel sostenere investimenti pubblici essenziali in salute, istruzione e infrastrutture climatiche. La dichiarazione finale, pertanto, rappresenta un tentativo di bilanciare la realtà politica dei bilanci nazionali in restrizione con la necessità morale e pratica di prevenire una crisi del debito su scala mondiale che potrebbe avere ripercussioni sistemiche sulla stabilità finanziaria internazionale, sui mercati emergenti e sul benessere di miliardi di persone





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