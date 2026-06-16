G7: Trump difende l'accordo provvisorio con l'Iran e suggerisce l'intervento della Siria su Hezbollah

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al vertice G7 in Francia, ribadisce che l'accordo provvisorio con l'Iran impedirà lo sviluppo di armi nucleari e avanza l'ipotesi che la Siria possa contribuire a disarmare Hezbollah. Aperti i negoziati tecnici di 60 giorni in Svizzera, tra preoccupazioni europee per l'inesperienza della squadra USA e la complessità delle trattative.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito durante il vertice del G7 a Évian-les-Bains, in Francia, che l'accordo provvisorio con l' Iran preclude definitivamente a Teheran la possibilità di sviluppare un'arma nucleare, avvertendo che scatenerebbe "l'inferno" se l' Iran tentasse di acquisirne una.

Il memorandum d'intesa di 14 punti, non ancora reso pubblico, viene difeso da Trump come un "muro" contro le armi nucleari, in contrasto con l'accordo del 2015 definito una "strada" verso tale obiettivo. I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per venerdì in Svizzera, avranno una durata di 60 giorni e affronteranno questioni cruciali come il destino dell'uranio arricchito e la revoca delle sanzioni.

Tuttavia, gli alleati europei esprimono preoccupazione per l'inesperienza della squadra negoziale americana, che potrebbe非 aver difficoltà a raggiungere un accordo solido, rischiando uno stallo prolungato. L'analisi della complessità dei negoziati è aggravata dalla reputazione dei negoziatori iraniani, considerati abili nel sfruttare le debolezze degli interlocutori e nel guadagnare tempo. Un elemento determinante per la tenuta dell'accordo provvisorio riguarda la situazione in Libano, dove Israele mantiene truppe nel sud per contrastare Hezbollah.

Trump ha suggerito che la Siria, sotto la presidenza di Ahmed al-Sharaa, potrebbe essere lo strumento più efficace per disarmare Hezbollah, criticando implicitamente la strategia israeliana e proponendo un coinvolgimento diretto di Damasco. Questa prospettiva si scontra con le richieste iraniane di un ritiro israeliano e con la fragile stabilizzazione della Siria post-bellica. La dichiarazione di Trump collega thus due temi caldi del summit G7: la sicurezza nucleare mediorientale e le dinamiche regionali che coinvolgonoIran, Israele, Hezbollah e Siria.

Il presidente americano ha quindi sottolineato l'urgenza di un risultato rapido nei negoziati con l'Iran, ma i fattori di rischio sono molteplici, dalle capacità negoziali di Teheran alla instabilità libanese e siriana. L'intera questione si inserisce in un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, dove gli alleati europei temono che un accordo superficiale possa minare la stabilità a lungo termine.

Gli osservatori internazionali notano che il successo dipenderà dalla capacità di coniugare la pressione militare su Hezbollah con la flessibilità diplomatic toward Iran, una combinazione che sembraB eludere la complessità degli interessi in gioco. Il vertice G7 diventa così lo scenario per una nuova fase della politica estera statunitense verso l'Iran, caratterizzata da un approccio unilaterale e minaccioso, ma anche da proposte creative sul ruolo della Siria.

Questo scenario lascia aperta la questione di come l'Europa, tradizionalmente più morbida verso l'Iran, si comporterà di fronte alla linea dura di Trump e alle sue iniziative regionali





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