G7: Unità nel sostegno all'Ucraina e pressione sull'economia russa

I leader dei paesi del G7 si sono riuniti per un vertice a Evian-les-Bains, in Francia, il 16 giugno 2026. Tra i partecipanti, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro britannico Keir Starmer, il primo ministro indiano Narendra Modi, il primo ministro canadese Mark Carney, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente del Kenya William Ruto. Durante il vertice, i leader hanno espresso la loro solidarietà all'Ucraina e hanno concordato di aumentare la pressione sull'economia di guerra russa attraverso sanzioni, compresi quelli nei settori del petrolio e del gas. Inoltre, hanno accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Hanno anche concordato di diversificare le rotte di approvvigionamento energetico, ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz e aumentare le scorte energetiche.

I leader dei paesi del G7 si sono riuniti per un vertice a Evian-les-Bains, in Francia, il 16 giugno 2026. Tra i partecipanti, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro britannico Keir Starmer, il primo ministro indiano Narendra Modi, il primo ministro canadese Mark Carney, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente del Kenya William Ruto.

Durante il vertice, i leader hanno espresso la loro solidarietà all'Ucraina e hanno concordato di aumentare la pressione sull'economia di guerra russa attraverso sanzioni, compresi quelli nei settori del petrolio e del gas. Inoltre, hanno accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Hanno anche concordato di diversificare le rotte di approvvigionamento energetico, ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz e aumentare le scorte energetiche





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